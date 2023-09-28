昕诺飞今日推出飞利浦全屋护眼系列新品——F9护眼落地灯。F9护眼落地灯以专业护眼技术焕新升级家居照明体验，让国标AA级好光实现超大面积广域覆盖，进一步将桌面专业照明体验延展至家的每一角落。

“儿童和青少年专注用眼时间相对较长，是对环境光有较高要求的一类群体，优质光源是保障其用眼健康不可或缺的因素。”昕诺飞中国研究院院长刘海涛表示，“我们希望能将更多前沿照明科技加速投入中国市场，提供多种应用方案，多维度守护舒适宜目的用眼环境。”

护眼技术焕新升级 让自然光照亮家的每个角落

居家环境中总会存在未被光线充分照亮的光影暗角，双眼长时间在明暗间切换可能造成用眼疲劳。设计团队充分洞悉消费者用光痛点，推出飞利浦F9护眼落地灯，让自然光从室外进阶到室内，为房间提供健康优质的用光环境，呵护全家用眼健康。

18m²超广域国AA级覆盖，光照更均匀

飞利浦F9护眼落地灯区别于普通护眼台灯的最大特点在于其将光照面积从全桌覆盖升级至全屋18m²覆盖，让光照面积更广阔；其灯体采用向上光源“130°大角度匀光扩散式”设计，通过类日光漫反射将光线均匀地洒向全屋，同时灯体上下光源相互配合，可有效消除室内阴影暗角，保证光线的均匀度和舒适度，构建360°立体光环境。F9护眼落地灯已获得南德TÜV权威防眩光危害认证，其独特的金字塔型微棱镜及整体光学设计能够将眩光值UGR控制在10以内；且F9护眼落地灯可提供符合新国标AA级的18平方米优质好光，并确保无可视频闪，对长时间用眼的儿童而言，可有效减少用眼疲惫感。

高拟合钻石级灯珠设计，色温精确调节

飞利浦F9护眼落地灯采用钻石级全光谱灯珠，光谱曲线各频段与太阳光相近，模拟自然光表现，使用眼更舒适。同时，该产品高显色光源可高度还原物体真实色彩细节，有助于正确培养儿童辨色能力，避免因光线问题影响孩子对色彩的感知。飞利浦F9护眼落地灯的光源色温可在3000K至5000K范围内实现暖黄光到冷白光的精准调节，满足孩子学习、娱乐、休憩等多元化用光场景需求；接入网络后，飞利浦F9护眼落地灯可根据所在地的纬度日光色温变化进行同步自动调节；白天根据当地纬度提供此时此刻与户外日光相似的光照色温，达到室内室外色温一致；太阳下山后可模拟清晨阳光，自动切换为最适宜读写的4000K色温，在夜晚把日光留住。

智能功能再升级，进阶便捷操控

飞利浦F9护眼落地灯配备精准的飞行时间（TOF）传感器与智能算法，拥有落座感应开灯功能，贴心守护孩子双眸健康。飞利浦F9护眼落地灯还搭载了多种操控方式，可通过灯杆开关、遥控器和手机应用程序实现多方位的即时控制，便捷省心。此外，该产品预设了全桌读写、屏幕网课、绘画文创等5大场景模式，以科学光配方精细化呵护孩子敏感双眼，构建健康的用眼环境。

以百年专业照明积淀融合创新物联网科技，飞利浦全屋护眼系列产品为构建全屋健康护眼空间提供更多可能，让舒适怡目的优质光源覆盖家的更多角落。飞利浦全屋护眼系列F9护眼落地灯已率先于天猫飞利浦照明官方旗舰店首发，并陆续在其他线上线下渠道上市，让自然光遍布全屋空间，贴心呵护全家视力健康。