Automera是一家总部位于新加坡的生物科技初创公司。该公司近日宣布，已经获得了一笔1600万美元A轮融资。

据悉，这笔融资由Accelerator Life Science Partners (ALSP) 和ClavystBio联合领投，并得到了EDBI、Xora Innovation以及部分投资者的参投。

Automera由Talo Labs的联合创始人Michael Lazarou副教授、Loong Wang和Taiyang Zhang共同创立，专注于AUTAC（靶向线粒体的自噬靶向嵌合体）技术开发。据介绍，Automera 的AUTAC平台可实现通过靶向蛋白质降解 (TPD) 作为治疗方式（TPD可以在催化疾病相关蛋白质降解的同时，保留小分子的优点）。作为Automera的优势，该公司表示，其AUTAC平台不仅可以降解与疾病相关的蛋白质，还可以降解蛋白质聚集体、细胞器和病原体。

而作为Automera本次的融资背景，有观点指出，得益于相对成熟和活跃的初创生态以及当局的大力支持，现阶段，新加坡正在成为亚太地区的领先生物科技中心，并且相应的，全球收入排名前10位的药品中有四种是在新加坡生产的，且跨国医疗科技公司也在此设立了超25个研发中心。