Polestar 3推出已有近一年时间，但这款电动跨界车距离量产已经越来越近了。虽然该车型最初计划于 2023 年中期生产，目前已开始交付，但由于跨界车仍在测试中，这一计划并未实现。Polestar 特别表示，原型车最近在阿拉伯联合酋长国进行了两周的“极端炎热天气测试”。

这些测试于八月进行，因为工程师希望“在最热的环境中微调气候系统”。因此，Polestar 3 承受的温度高达 122° F (50° C)。Polestar 首席执行官托马斯·英根拉特 (Thomas Ingenlath) 没有谈论延迟，但他表示“ Polestar 3开发和测试项目进展顺利，我预计生产将于 2024 年第一季度开始。” 他接着表示，这款跨界车“正处于旅程的开始”，潜在客户可以访问精选的 Polestar Spaces 来查看“Polestar 3 原型展示车”。

作为回顾，Polestar 3配备双电机全轮驱动系统，可产生 483 马力（360 千瓦/489 马力）和 620 磅英尺（840 牛米）的扭矩。这使得跨界车能够在大约 4.9 秒内从 0-60 英里/小时（0-96 公里/小时）加速，然后达到 130 英里/小时（209 公里/小时）的最高时速。

客户可以选择性能包，它将 0-60 英里/小时（0-96 公里/小时）加速时间降低至 4.6 秒，同时将输出功率提高至 510 马力（380 千瓦/517 马力）和 671 磅英尺（909 牛米）扭矩。除了改进的性能外，该套件还增加了更具运动性的空气悬架、“瑞典金”细节以及采用倍耐力 P-Zero 轮胎包裹的独特 22 英寸车轮。

动力由 111 kWh 电池组提供，预计在 WLTP 循环中续航里程可达 610 公里。这应该相当于 EPA 测试中大约 300 英里。