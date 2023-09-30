大约两年前，马自达通过欧盟规格的 Mazda2 Hybrid练习了重新贴标技巧，该车与丰田 Yaris 是同卵双胞胎。为了区分这两款兄弟产品，以便人们有真正的理由选择其中一款，马自达更新了这款超级迷你车，重新设计了外观，同时进行了一些技术升级。

改款的Mazda2 Hybrid 在欧洲首次亮相，几天前，完全无关且经过轻微更新的 Mazda2 在日本推出。马自达欧洲设计工作室的人员尽最大努力改变丰田设计的车型的外观。虽然车门、挡泥板、照明装置、引擎盖、车顶和温室仍然来自丰田雅力士，但马自达2混合动力车现在拥有独特的前保险杠和尾门装饰。新的格栅和进气口给外观设计带来了马自达的感觉，让我们想知道为什么该公司从一开始就没有这样做。与车身同色的尾门装饰也很漂亮，尽管它让切口尾灯看起来像是事后的想法。

在内部，Mazda2 Hybrid 受益于最近改款的 2023 款丰田 Yaris上的相同升级。这意味着这款日本超迷你车配备了 12.3 英寸数字仪表盘、平视显示器和更大的 10.5 英寸信息娱乐触摸屏，这些都是旗舰 Homura Plus 装饰的标准配置，同时还有全景天窗和双区气候控制。入门级 Prime-line 内饰配备 9 英寸信息娱乐系统，但如果您想要 4 扬声器音频，则必须升级到 Center-line。对于 16 英寸合金轮毂，您需要升级到 Exclusive 系列，更高规格的 Homura 和 Homura Plus 配备 17 英寸轮毂和全 LED 灯。

有趣的是，马自达没有获得更强大版本的丰田自充电混合动力系统，该系统在改款 Yaris 中可产生 129 马力（96 千瓦/130 马力）和 141 牛米（104 磅英尺）的扭矩。这意味着电气化动力系统可通过 1.5 升三缸发动机和单个电动机产生相同的 114 马力（85 千瓦/116 马力）和 169 牛米（125 磅英尺）的扭矩。

动力通过CVT变速箱传输至前轴，而锂离子电池使该车型能够在城市环境中经常以EV模式行驶。因此，WLTP 联合循环的燃油消耗额定值仍为 3.8-4.0 升/100 公里（英国 74.3-70.6 英里/加仑/美国 61.9-58.8 英里/加仑），二氧化碳排放量限制在 87-97 克/公里（具体取决于车轮）尺寸。至于性能，这款超级迷你车从 0-100 公里/小时（0-97 英里/小时）加速只需 9.7 秒，最高时速为 175 公里/小时（109 英里/小时）。