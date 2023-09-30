日产推出了一款全新的全电动概念车，以庆祝日产欧洲设计公司在伦敦成立 20 周年。这项设计研究被称为“Concept 20-23”，设想一款运动型城市电动汽车，其灵感来自日产参与电动方程式锦标赛以及在线模拟器赛车；它还向该品牌大胆掀背车的传统致敬。

该概念车的名称反映了位于伦敦市中心的 Nissan Design Europe (NDE) 20 周年，以及 Nissan 的传统数字 23 (ni san) 和当前年份。Concept 20-23 采用基本的三门掀背车车身风格，前后装饰有极端的空气动力学元素，包括深裙板，可将气流从汽车前部引导通过孔来冷却制动器，并通过后面的通风口排出前轮。

从侧面看，Nissan Concept 20-23 具有凸出的轮拱，并在低断面轮胎上安装了大型赛车风格的车轮；轮拱顶部设有通风百叶窗，以减少轮舱内产生空气阻力的压力。

侧面轮廓还揭示了汽车下部紧贴车身侧面的延伸裙板，而有角度的狭缝则构成了前轮后面的出风口和后制动器的进气口。日产负责全球设计的高级副总裁阿方索·阿尔巴萨 (Alfonso Albaisa) 表示：“NDE 的年轻团队收到了一个简单的简介：设计一款有趣的电动城市汽车，您愿意每天在伦敦驾驶它。” “他们设计的 20-23 概念车是一款紧凑型掀背车，深受在线赛车世界的影响。我喜欢它讲述的现代城市生活、在线游戏和零排放移动世界如何交叉的故事。”

不幸的是，日产没有暗示哪种类型的电动动力系统最适合 Concept 20-23。该公司的计划也仍不得而知，但鉴于它是一款外观模型，我们认为它将为未来的日产电动汽车提供设计灵感。