比亚迪是一家积极进取的公司，它的业务不仅仅是在国内，现在也在海外市场不断拓展。中国制造的走出去，一定有其坚毅的影子，让我们整理下近期比亚迪在中国和海外市场双面作战的动作，可以一窥这家公司的努力。

海外动作不断，丰富的新品矩阵形成

在九月初，比亚迪携海豹、宋PLUS EV冠军版、元PLUS（海外命名为BYD ATTO 3）、海豚、汉以及腾势D9亮相德国慕尼黑车展（IAA MOBILITY 2023）。宋PLUS EV冠军版也首次与欧洲消费者见面，将于不久后在欧洲上市，进一步丰富欧洲产品矩阵。

海豹的发布引发了欧洲媒体及公众的广泛关注。这款车以“海洋美学”为核心设计理念，展现出低车身、低风阻系数带来的动感和力量感。作为首款采用比亚迪自主研发的CTB（Cell to Body）电池车身一体化技术和iTAC智能扭矩控制系统的车型，海豹在美学、安全、操控和高效性能方面均表现优异。

腾势还将首次向欧洲观众展示其豪华子品牌DENZA腾势，重点展示腾势D9这款终极新能源代步车。比亚迪进入欧洲乘用车市场不到一年，最初在2022年巴黎车展上首次亮相了三款车型：比亚迪汉（E级轿车）、比亚迪唐（E级SUV）和比亚迪ATTO 3（C-细分SUV）。随着敏捷的比亚迪海豚（C级掀背车）将于2023年夏季上市，比亚迪海豹（时尚运动的D级轿车）将于今年秋季上市，以及宽敞实用的比亚迪海豹U（D -细分市场SUV），比亚迪在欧洲快速扩大其电动汽车产品范围。

德国慕尼黑车展 IAA Mobility 是向欧洲客户介绍受海洋启发的比亚迪 SEAL 和比亚迪 SEAL U 的理想平台。这两款车都配备了比亚迪的创新技术，在安全性、舒适性和性能方面，同时吸引了不同的受众。

比亚迪在六月份宣布在法国和意大利市场启动，将在那里提供Atto 3 和 Han 汉。在法国以及挪威、瑞典、丹麦、芬兰、冰岛、荷兰、比利时、卢森堡、英国、爱尔兰、德国、奥地利、西班牙和葡萄牙等其他欧洲市场，比亚迪还销售其大型电动SUV唐。

截至2023年8月，比亚迪新能源汽车销量超178万辆，持续领跑全球新能源市场。目前，比亚迪新能源汽车已遍布全球54个国家及地区。比亚迪将继续以科技创新为驱动，不断提高产品力，为欧洲市场和绿色出行注入新活力，助力“为地球降温1℃”。

国内新车不断，持续满足不同层次需求

在品牌建设方面，比亚迪集团除比亚迪品牌的王朝、海洋产品线外，还规划了腾势、仰望及方程豹三个新品牌。其中，腾势品牌已经在2023年实现了销量爆发。

八月份，方程豹品牌正式发布了全球专业个性化品牌方程豹及其核心专属技术DMO超级混动越野平台。首搭DMO的超级混动硬派SUV豹5也正式发布。同时，豹8概念车“SUPER 8”以及豹3所共同构成的“583”硬派家族同步惊艳亮相。豹5即是首款“豹力”特征作品，定位超级混动硬派SUV，将搭载DMO、云辇-P等核心科技，为用户提供前所未有的新能源个性体验。SUPER 8在设计上不再拘泥于传统的方盒子设计，而是从科幻的未来战场获取灵感，将赛博工业美学与肌肉感相融合，营造出强壮、宽大的体量和高级、纯粹的车身形面；咬合式锁扣设计环绕整车，体现了底盘与车身的上下分体式连接，又展现出极强的结合性、稳固性与保护感，让用户自信驰骋、自由穿越、自在征服。方程豹还同步披露了豹3的初步信息。豹3作为千人千面的潮酷新物种，将玩转潮流与真我的变幻，以更自由的“灵动玩心”抵达流光溢彩的乐趣世界。

DMO搭载了全球首款纵置EHS电混系统、行业首创的越野专用后驱电总成、CTC越野专用双层电池包，以及行业领先的1.5T、2.0T纵置骁云高功率发动机，带来媲美燃油越野车5.0T发动机的500+kW系统功率，以及同级最强的32000N牵引力。更重要的是，基于“电”的能力和电机的精准控制逻辑，DMO车型不仅“天生带锁”，集齐了“前后电子差速锁+能量中锁”的顶级配置，更彻底颠覆传统越野车的复杂档位操作逻辑，一键即可切换DMO首搭的专用低速越野档，让越野更省心、更轻松、更可靠。

B级先锋猎装SUV比亚迪宋L也亮相，宋L首搭“前窄后宽轮胎、无框车门、电动尾翼”三项配置，迎合年轻用户对个性化造型的追求，实现美学与功能的完美统一。DiLink智能网联系统、DiPilot智能驾驶辅助系统、先锋智能座舱，赋予宋L有趣的灵魂，做更懂用户的智慧伙伴。

高算力定制DiLink智能网联系统，基于骁龙处理器，与高通联合，深度定制了支持5G的车用座舱平台，跑分超过55万；DiPilot智能驾驶辅助系统，拥有高速辅助、智能领航、自动泊车、疲劳监测提醒等30多项辅助功能，无缝衔接多使用场景的出行需求；先锋智能座舱带来可感知的豪华配置：可实现近距离无感解锁车辆的UWB数字钥匙；50英寸AR-HUD抬头显示；15.6 英寸高清中控屏；HiFi级定制丹拿音响；主动香氛系统和多功能舒适座椅等，为愉悦出行更添一份先锋体验。

技术上，唐家族全擎高价值系列三“擎”并驱，强强联合，唐EV冠军版、唐DM-p冠军版/战神版、唐DM-i冠军版200KM，以顶尖水准聚焦不同场景需求。其中，唐EV冠军版两驱版本坐拥730km跨时代的续航体验，四驱版本则拥有零百加速4.4s、配搭超级智能电四驱的性能实力，全系更可实现最大170kW安全升压直流快充，充电10分钟最长增加续航173km，可全面满足追求高品质出行的家庭所需。 唐DM-p冠军版/战神版搭载DM-p王者混动，可实现4.3s破百，堪称插混的动力天花板。其“不但快，而且省”，综合续航超过1000公里，达到极致性能与效能的平衡。同时，其标配超级智能电四驱，在动力、安全、脱困、能耗四个方面实现了对传统机械四驱的全方位超越。 唐家族全擎高价值系列仍沿用王朝代表性的龙颜美学，在造型、科技和功能性的平衡中，以没有丝毫妥协的审美与实用体验，开启传统与现代的交融新篇。唐DM-p冠军版/战神版搭载DM-p王者混动，可实现4.3s破百，堪称插混的动力天花板。其“不但快，而且省”，综合续航超过1000公里，达到极致性能与效能的平衡。同时，其标配超级智能电四驱，在动力、安全、脱困、能耗四个方面实现了对传统机械四驱的全方位超越。

此次元PLUS冠军版焕新而来，共推出五款车型，官方指导价13.58万元-16.38万元。比亚迪专业纯电平台，为元PLUS冠军版带来安全、高效、智能、美学。高效八合一电动力总成系统实现性能与节能的统一；宽温域高效热泵系统具备宽温域工作能力，无惧严寒酷暑；最高CLTC工况510KM的续航、30%快充至80%仅需30分钟，日常通勤一周只充一次电。

比亚迪海洋网“新一代主流中型轿车”——海豹DM-i正式上市，新车共6款车型，售价为16.68万-23.68万元。新车采用DM-i超级混动技术，搭载骁云-插混专用1.5L高效发动机/骁云-插混专用涡轮增压1.5Ti高效发动机两款动力单元，提供NEDC工况下121km和200km两种纯电续航里程，可实现最低3.9L/100km的亏电油耗，满油满电综合续航可超1300公里，为用户带来短途用电、长途混动的全场景出行自由。