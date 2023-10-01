现在开始，任何希望将来在家中使用太阳能为电动汽车充电的人都可以申请德国复兴信贷银行（KfW）提供的新的国家补贴。对于拥有自己住宅并有足够空间的人来说，直接从屋顶利用太阳能发电的私人充电桩不失为一种选择，可以为自己的电动汽车用绿色的方式充电。 充电站、光伏发电系统和太阳能储能系统的组合使这种方式成为可能。德国复兴信贷银行（KfW）现为这些充电站的购买和安装提供最高 10200 欧元的补贴，补贴总额不超过 5 亿欧元。因此，如果支付最高补贴额，将有约 5 万名电动汽车车主受益。

申请者需要满足以下条件。首先，必须是拥有所有权的住宅房屋，公寓、度假屋和仍在建设中的新楼不符合条件。电动汽车也必须是现成的，或者至少是已经订购的。混合动力汽车以及公司和企业用车不在该补贴范围之内。补贴金额也与安装类型有关。

“新的太阳能充电桩的的补助计划与德国复兴信贷银行具有吸引力和可持续发展的资助传统不谋而合，这必将为电动汽车的成功推广做出重要的贡献。”Thomas Grigoleit德国联邦外贸与投资署的能源专家说道。

德国联邦外贸与投资署是德国联邦政府对外贸易和对内引资的机构。该机构为进入德国市场的外国公司提供咨询和支持，并协助在德成立的企业进入外国市场。