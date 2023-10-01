尽管 Mini 品牌具有标志性，但很明显该品牌对未来有着清晰的愿景。其最新推出的电动汽车已经清楚地表明了这一点。除此之外，该品牌还涉足电动自行车领域，最近与法国自行车品牌 Angell Mobility 合作。这款新自行车被称为 E-Bike 1，它是一款非常特殊的两轮车。

Mini E-Bike 1 在开发时就考虑到了可定制性。该自行车可针对各种体形和体型的骑手以及多种骑行类型进行配置。该自行车主要设计为公路通勤车，采用铝制车架、热塑性链条护罩和其他有趣的技术，使其与市场上其他优质电动自行车相媲美。就自行车的整体设计而言，我们发现了一些对 Mini 的致敬，所有这些都与 Angell 自行车的流线型设计无缝融合。

通过专为Angell电动自行车设计的移动应用程序，骑手可以配置设置、锁定和解锁自行车，并通过内置 GPS 查看自行车的实时位置。该自行车还配备前后灯，为希望在黎明前或黄昏后外出的骑手提供额外的安全性和视野。

新款迷你电动自行车有两种配色方案。第一个称为海浪绿，第二个称为活力银，灵感来自 Mini 的标志性颜色。就供货情况而言，Mini E-Bike 1 将是限量版，计划仅生产 1,959 辆——Mini 选择这个数字是因为它标志着第一款 Mini Cooper 的推出年份。该自行车的售价相当于 3,716 美元。