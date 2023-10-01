Rove 是一家新的全方位服务充电站开发商，今天在加利福尼亚州圣安娜的第一个充电站破土动工，该充电站将包括 40 个充电点、一家杂货店、室内和室外座位以及洗车场。

我们看到电动汽车充电最近越来越受到关注。快速充电体验对于特斯拉来说非常棒，但在其他汽车上可能会不稳定。随着电动汽车销量的增长，需要更多的电动汽车充电器来跟上，特别是当电动汽车开始渗透到人们可能无法在家充电的市场时。

因此，我们只需要更多的充电器，最好还需要更好的充电体验，尤其是对于非特斯拉汽车而言。这不仅适用于公路旅行的道路，而且适用于人口稠密的地区，驾驶员可能需要一个可靠的地方在离家外充电。

改善充电体验的一种方法是让驾驶员在充电时有事可做。由于充电站比加油站更长，而且汽车可以无人看管，因此将充电站与您本来要做的其他事情结合起来可以提高时间效率。

我们已经看到了一些非常棒的充电站，并且不需要花太多时间就能为驾驶员提供良好的体验。给他们一些新鲜空气、吃零食和上厕所的地方。保持地方清洁，你就拥有了一个很好的充电站。

因此，Rove想要提供这一点。其“全方位服务”充电器概念旨在为驾驶员提供一站式服务，让他们在等待汽车时完成一些事情。