本田透露了有关即将推出的迷你电动 N-Van e 的新信息，预计续航里程为 130 英里（210 公里）。新款本田N-Van e 专为商务和个人用途而打造，具有车到家 (V2H)、灵活的内饰和便携式电源等功能。

这家日本汽车制造商去年 12 月宣布计划推出一款基于汽油动力本田 N-Van 的新型轻型商用电动汽车。本田的目标是以电动汽车的形式扩展其燃油轻型货车的可用性。因此，尽管保险杠是由回收材料制成的，但外观几乎相同。

本田在货物区地板下安装了更薄的电池，以提供宽敞的内部空间和低而平坦的底座。同时，乘客和后排座椅可以折叠放平，以提供更多的载货空间。

为了轻松装卸，本田还取消了乘客侧车辆中常见的中柱。重心低，几乎没有噪音或振动，为清晨或深夜的送货提供安静的乘坐体验。本田的目标是使其电动 N-Van e 的续航里程超过 130 英里（210 公里），足以满足城市送货需求。新增ECON模式，驾驶者可以降低空调能耗，延长续航里程。

电动本田 N-Van e 将提供三种内饰：L4、FUN 和 L2。根据装饰，添加的设备可能包括本田传感 ADAS、多反射器卤素车头灯和其他先进的安全功能。

本田的新型电动 N-Van 不仅仅是从 A 点到 B 点的一种方式。它是一款输出功率为 1,500 W 的便携式电源设备。用户可以通过其外部电源端口连接工具、电器等电气产品。

也许更重要的是，本田的新型电动 N-Van可以在紧急情况下为您的家用电器供电。通过将N-Van e连接到家中安装的外部电源，可以将其用作能源。