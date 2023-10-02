本田宣布了 2023 年日本移动展的全面阵容，并计划举办多项全球首发活动。其中最主要的是专业运动概念车，汽车制造商尚未发布任何图像或预告片。细节也笼罩在神秘之中，尽管我们确实知道它将是纯电动的，并且尽管缺乏内燃机，但驾驶起来很有趣。

我们被告知“这款车型的驾驶乐趣和独特个性将使人们超越他们的日常生活。” 我们必须拭目以待，看看它是否与运动电动概念车有某种联系，尽管该概念车已经推出六年了，并在 2017 年东京车展上首次亮相。

计划在 2023 年日本移动展上进行的其他全球首发活动远没有那么令人兴奋。可爱的 SUSTANIA-C 概念车涂成红色，屋顶白色，看起来就像缩小版的本田 e，车身由可回收和重复使用的丙烯酸树脂制成。Pocket Concept 也是如此，这是一款小型摩托车，其设计理念是通过减少资源浪费来实现环境可持续性。

至于 CI-MEV，它采用小型两座电动掀背车的形状，旨在实现最后一英里的移动性，并配备自动驾驶技术。本田为没有公共交通的地区或无法长途步行的人们构想了这一概念。

最后，SC e：概念车的名字可能会让您想起雷诺的自然吸气式汽油发动机（SCe），但它是一款带有可更换电池的电动摩托车。它从一对本田移动电源组 e 装置中获取能量。

2023 年日本移动展将于 10 月 25 日举行第一个新闻发布会。本田还带来了 Prologue Prototype 进行本地首映。三菱将出席此次展会并推出一款新的生活方式汽车。