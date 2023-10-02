特斯拉悄悄举办了“安装商日”，以期其能源业务更多地依赖第三方安装商。特斯拉在其太阳能和储能业务战略上做出了重大改变。自从特斯拉于 2016 年收购 SolarCity 并将其转变为自己的太阳能部门以来，经历了很多起起落落，但大部分都是跌宕起伏。

尽管推出了自己的产品，如新型太阳能电池板和特斯拉太阳能屋顶，但该公司始终无法维持 SolarCity 收购前的季度太阳能部署水平。

我们之前指出，特斯拉可能会更多地扮演太阳能行业供应商的角色，目标是拥有能源装置背后的“大脑”，以便部署其虚拟发电厂和新的“特斯拉电力”零售商等产品。

特斯拉首先对第三方 Powerwall 安装商进行认证。该公司后来与其太阳能安装商和屋顶公司对其太阳能屋顶产品采用了相同的方法。最近， 特斯拉甚至开始向其他安装商提供太阳能电池板和太阳能逆变器。

对于所有这些产品，特斯拉仍在运营自己的安装，但它一直在逐步减少并增加对第三方安装商的依赖。上个月，我们报道了特斯拉解雇了与在美国规划和安装太阳能产品相关的员工，因为该公司开始更多地依赖第三方安装商。为了跟上这一趋势，我们现在了解到特斯拉举办了首个“安装者日”。

在过去的几年里，特斯拉一直在举办活动来探索其业务的特定方面，例如“电池日”、“人工智能日”和“投资者日”。现在，它又在上周于澳大利亚悉尼举办的首场活动中加入了“安装者日”。