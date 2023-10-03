宝马正在其位于德国巴伐利亚州的瓦克斯多夫工厂建设一个用于该公司高压部件的电池测试中心。该制造商于今年年初公布了新中心的计划。现在，宝马发布了更多信息，其中包括计划在未来三年内向该工厂投入约 1 亿欧元。这些投资将主要资助测试台技术，并用于升级其运营所需的现有建筑基础设施。

考虑到这一点，宝马正在对厂区的 80 号展厅进行改造。目前施工工作正在进行中。第一段计划于2024年中期投入运营。该汽车制造商写道：“从那时起，在占地 8,442 平方米的总面积上，未来宝马集团车型的高压电池和其他电动动力总成部件将在开发的早期阶段 – 远在生产开始之前”。补充道，“从2025年起的最后阶段，测试中心还将用于在正式启动批量生产之前验证宝马集团的纯电动汽车，并确保所需的优质质量。”

该电池测试中心是该工厂更大规模重组的一部分：从 2024 年起，宝马子公司劳斯莱斯的车门也将在那里生产。然后这些将安装在英国的车辆上。新车身车间的必要准备工作计划于今年进行。顺便说一句，车门生产也与电动汽车有关。瓦克斯多夫将为该豪华品牌的首款电动车型 Spectre 提供车门。

通过瓦克斯多夫测试中心，宝马正在巴伐利亚建立另一个电池工厂。拥有自己的测试台的“电池技术中心”位于慕尼黑，而“电池制造技术中心”（CMCC）位于慕尼黑附近的帕尔斯多夫。到目前为止，宝马已在现有汽车工厂中分配了设施，将购买的电池组装成可立即安装的电池组。该汽车制造商将在施特劳宾附近的埃尔巴赫建造一座中央电池组装厂（可能用于新款汽车）。

“宝马集团的瓦克斯多夫工厂将成为向电动汽车转型的主要推动者，”工厂经理 Christoph Peters 说道。他补充说，新的电池测试中心将扩大宝马集团瓦克斯多夫工厂的基础。“除了为我们的海外工厂、驾驶舱生产以及从 2024 年开始为劳斯莱斯车型提供车门生产之外，这将成为瓦克斯多夫的第四个主要业务领域。这反过来又增强了我们所在地的未来生存能力。”