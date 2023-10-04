通过从莱茵河畔沃尔特经多特蒙德、汉诺威和汉堡到柏林的创纪录行驶，戴姆勒卡车希望证明氢燃料电池技术可以成为长途公路运输脱碳的良好解决方案。TÜV Rheinland 证实，最终，这辆氢气卡车仅用一箱液氢行驶了 1,047 公里。前一天，GenH2 卡车在沃尔特满载并出发，允许总重量为 40 吨。两个 40 公斤重的坦克分别安装在底盘侧面，并且额外的电池充电连接被密封。

对于戴姆勒卡车公司来说，液氢既是福也是祸。到目前为止，它在德国任何地方都无法使用。该制造商位于沃尔特的卡车工厂只有一个临时氢气加气站。不过，普通的餐厅将在几周后开业。但没有其他能源基础设施。这就是为什么 GenH2 卡车在返回沃尔特时无法再创造更多记录。它无法自行开车回家，必须装上半挂车。

对于戈尔巴赫来说，没有理由怀疑这项技术：“我们需要氢气来补充我们的电池电动卡车。无论如何，我们都需要氢气来脱碳，”他在随后的小组讨论中说道。他希望坚持双重战略，追求电池和燃料电池技术。他更喜欢液态氢作为气态氢的替代品。顺便说一句，这是由液化空气集团提供的，由可再生能源制成。在加注过程中，极冷的液态氢（-253摄氏度）被泵入两个储罐中。由于储罐具有出色的隔热性能，氢气可以在不主动冷却的情况下保持足够长的低温。