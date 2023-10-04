随着本田的电动汽车攻势终于开始，这家日本汽车制造商已经在其最新视频中向我们展示了其下一代电动 SUV 和轿车概念。在发布其首款电动 SUV 2024 Prologue 的新细节后，本田展示了两款新的电动概念车。本田 Prologue 是与通用汽车公司共同开发的。本田的电动 SUV基于通用汽车的 Ultium 平台（该平台为即将推出的电动汽车提供动力，包括Blazer、Equinox 和 Silverado），预计续航里程将超过 300 英里。

虽然它采用通用汽车的技术，但从其简单、干净的外观设计第一眼就能看出它是本田汽车。本田的首款电动 SUV 起价超过 40,000 美元，预计将发挥关键作用，因为该汽车制造商力争到 2030 年全球电动汽车销量达到 200 万辆。

美国本田本田销售副总裁兰斯·沃尔夫 (Lance Woelfe) 表示：“随着本田开始向零排放未来过渡，全新本田 Prologue 的到来对该品牌来说是一个关键时刻。”本田首款电动 SUV 将于明年初推出，预售也将很快开始。在正式发布之前，本田在其最新视频中展示了两种新的电动概念车。

该视频名为“ Keep Dreaming ”，重点介绍了本田的创新历史，并展望了其未来。你可以看到本田电动垂直起降 (eVTOL)、凯迪拉克外观的电动轿车和时尚的电动 SUV 等想法。从显示的情况来看，这款电动轿车似乎是本田去年推出的e:N2 概念车。本田采用锐利的车身线条和表面处理来展示“不属于任何现有类别的新造型”。

内部设计旨在通过极简的数字驾驶舱最大化空间价值。该电动轿车基于专用的 e:N 架构 F 构建，专为 e:N 系列打造。展示的第二款车型可能是其下一代“中大型电动汽车”的预览，该电动汽车将搭载本田专用的电子架构平台。

尽管该汽车制造商将其标记为“虚构车辆”，但您可以看到可能会出现在下一代车型上的新设计功能，例如全长 LED 灯条和发光本田徽章。本田的目标是到 2030 年在全球销售 200 万辆电动汽车。相比之下，特斯拉第三季度交付了435,000 辆电动汽车，并有望实现 180 万辆的年度目标。