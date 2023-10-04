当所有人的目光都集中在新款 Model 3 的推出时，特斯拉已经在上海超级工厂悄然发布了 Model Y 的更新版本。

此次更新在 Model Y 中引入了仪表板周围的 LED 灯带，该灯带首次出现在最近更新的 Model 3 中。氛围灯带看起来与新款 Model 3 中的不太一样，但非常相似，也可以通过中央显示屏控制不同的颜色。

特斯拉还对 Gemini 轮毂进行了小幅更新，这是 Model Y 的标准轮毂，颜色更深了。最后，特斯拉还让基础款 Model Y 的车辆速度稍微快了一点，现在 0 到 100 公里/小时（62 英里/小时）的加速时间为 5.9 秒。目前，仅上海超级工厂生产的 Model 3 和 Model Y 车辆进行了更新。

这些车辆预计将仅在亚洲、欧洲和加拿大等拥有中国制造特斯拉汽车的市场销售。值得注意的是，特斯拉顾问告诉中国客户，更新后的 Model Y 仍配备 Autopilot 3.0 硬件，而不是美国制造的车辆中较新的 HW 4.0。

另外，继上个月淘汰标准版 AWD 车型后，特斯拉现在在美国推出了一款新的基础版 Model Y RWD。根据其规格，新款 Model Y RWD 与特斯拉在欧洲和中国销售的车型类似。然而，新车型很可能是在德克萨斯州工厂制造的。