宝马是一家热切拥抱可持续的公司，不仅仅是在传统的公路交通工具上进行探索，还涉及多个维度的绿色交通创新。现在，宝马持续将技术和专业知识从道路转移到水上——作为 THE ICON 项目的驱动力，支持向可持续水上交通的转变，并与科技初创公司 TYDE 一起创造一种重新构想奢华的新体验和移动性。

汽车工程在开发新车型、新平台或品牌新方向时尤其如此，需要创新精神，例如宝马的 Neue Klasse。宝马的目标是跳出框框思考，但心中要有坚定的轨迹。例如，宝马 i7重新诠释了奢华的概念：可持续创新。

但是，如果您可以将这种豪华但零排放的交通方式从道路转移到新的元素——比如我们一开始提到的水上交通，会怎样呢？宝马与世界领先的专家和造船商 TYDE 一起，敢于通过 THE ICON 做到这一点。除了电池之外，它还为建造全新的游艇贡献了其技术专长。

正如潮汐是由地球和月球的相互作用产生的一样，两个因素的相互作用对于这一共同愿景至关重要：关注创新和可持续移动的乐趣。正如 THE ICON 项目负责人 Peter Dengler 指出的那样，这在所有领域都可以实现。“水上交通的能源密集度是陆地交通的近十倍。但与此同时，专业帆船运动已经提出了大幅节省能源的解决方案，为气候友好型解决方案铺平了道路。交通出行的脱碳已经在一些地区发生。但在其他领域，还没有创新，脱碳甚至还没有开始。目前还没有像 BMW i7 M70 这样的水上豪华电动汽车般的产品。”

而通过打造这样的产品，可以看到可持续发展、奢华和自觉愉悦的远见三元素的非凡魅力：“我们的团队特别受到创造创新、数字化以及人与技术之间关系的神奇结合的想法的驱动，但最重要的是，无与伦比的零-水的排放经验。” 新的水上机动性是什么样的？“与 BMW i7 M70 等 BMW 豪华车相同的特征也将成为这一元素的关键：最大程度的可持续性与设计、创新和独特的驾驶体验相结合。”

该团队从一开始就摆脱了既定开发和设计惯例的束缚。他们故意不去设计一艘船，而是创造自己的水上体验。宝马在帆船运动方面拥有开拓性的经验并长期参与其中，例如顶级级别的美洲杯帆船赛（相当于一级方程式赛车）。

工程师团队在航海技术和最先进的电动汽车之间架起了第一座桥梁。为此，来自世界各地的顶尖专家齐聚一堂，其中包括纪尧姆·韦尔迪尔 (Guillaume Verdier)，他是世界上最快、最高效帆船的领先设计师，负责美洲杯最后一艘获胜船的船体和水翼设计。

TYDE是一家新型、先进的生活方式科技公司，也是海上豪华出行体验的提供商，也是 THE ICON 开发过程中技术和专业知识智能转化的舵手。Christoph Ballin 博士是电动汽车先驱 Torqeedo 的长期首席执行官，他在使水上电动汽车适合日常使用方面发挥了重要作用。Tobias Hoffritz 已经成为宝马公司 Second Sphere 技术和创新项目的长期合作伙伴。

开发第一辆海上豪华电动汽车对双方来说都是一段激动人心的旅程：“THE ICON 拥有丰富的突破性创新，这些创新也适合在高端市场中巩固气候友好型出行。该游艇作为系列产品提供，所开发的技术平台意味着可以轻松扩展型号范围。”

水箔技术可节省高达 80% 的能源，是一项开创性的技术开发，支持新型船舶的可持续发展目标。这意味着 BMW i 电池可以用作电源。这是如何运作的？水翼由一个稳定翼和两个翼组成。它们的作用就像水下翅膀，使船只能够真正悬停在水面上——使 THE ICON 能够仅通过 BMW 电池的动力来实现电动化。

上侧曲率产生负压，产生浮力。船体的防水性不再是一个因素。船只被提升出水面，将阻力降至最低——船只实际上悬停在水面上。后翼上的两个螺旋桨为 THE ICON 提供推进力。从启动到悬停需要 10 到 12 秒。飞行在距水面约一米处，完全感觉不到波浪冲击，与在路上舒适地驾驶 BMW i7 体验一样。

登格勒和霍夫里茨发现汽车上的界面比游艇上的界面先进得多，从中得到设计方向。因此，所有海事控制和导航显示器都捆绑到一个控制界面中。“直观、集成的用户界面基于 BMW ID8 操作系统和触摸屏，提供了船领域的汽车标准，”Dengler 解释道。这确保了操作直观且集成，并且还可以通过语音命令进行交互控制。

由于对现代奢华的诠释涵盖了所有感官，因此无论是在水下还是在水面上，这种新移动概念的开发和设计中的技术创新都与令人印象深刻地结合美学和功能的设计齐头并进。BMW 创新工作室 Designworks已成为陆地上 BMW i3 和 BMW i8 设计创意合作伙伴。水是另一个元素，为 Tom Allemeier 和 Tommy Forsgren 领导的 Designworks 团队带来了令人兴奋的挑战。50 多年来，宝马集团子公司因设计未来的移动概念（从公路到铁路、从水路到空中）而赢得了声誉。

在设计THE ICON时，设计团队并不是要设计一艘船，而是要设计一种全新的水上体验。Designworks 设计总监 Tom Allemeier 表示：“我们开发了一种新的船舶设计方法，该船舶不会暴露在波浪中，而是借助水翼在水面上飞行。” “因此，船的外立面不是传统的船侧，而是一扇高至天花板的全景窗户。为车内乘客带来一览无余的全新体验——豪华的“无限空间景观”。这使得甲板上的景色看起来无穷无尽，与水和地平线融为一体，”阿勒迈尔说。 该建筑由所谓的中心样条支撑，这是一种标志性的支柱，从船尾中央延伸到屋顶到船头。技术创新如此之多，设计过程也非正统。

慕尼黑 Designworks 团队的首席设计师汤米·福斯格伦表示：其中涉及到很多数字技术。在构建的模型准备好之前，我们能够使用 VR 眼镜来体验空间并查看视角如何运作。

外观上富有表现力的设计语言也体现在内饰上。所使用的材料唤起了优雅沙龙的感觉，现代豪华休息室的设计语言。每位乘客都坐在自己的转椅上，包括自己的信息娱乐界面。内装高端杜比全景声 (DOLBY ATMOS) 音频系统。室内空间被提升为居住空间。

这项技术转让还能带向何处？登格勒和巴林对未来海上交通的发展持乐观态度：“作为THE ICON项目一部分开发的解决方案将用于继THE ICON之后的各种车辆和应用：从高级私人豪华车到高级商业和公共交通。THE ICON 及其后续产品将激发海上零排放豪华机动性，并为可持续豪华游​​艇开辟新的领域。”