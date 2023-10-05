经过多年的发展，川崎终于推出了两款电动摩托车车型。到 2025 年，还会有 10 款，这意味着发展必须加快。这些电动摩托车被称为 Ninja e-1 和 Z e-1，由连续输出 5 kW 的电动机提供动力，旨在与 125cc 级别的摩托车竞争。通过“e-boost”，可以暂时调动高达 9 kW 的功率。川崎将这两款车型的最高时速定为 99 公里/小时。能量存储由两个可拆卸电池提供。

两块可拆卸电池作为能量存储，在 WMTC（世界摩托车测试循环）中续航里程可达 72 公里。因此，川崎将这两款电动摩托车宣传为“供市中心使用”也就不足为奇了。川崎写道，“这两款机器将于下个月抵达英国”，价格将很快公布。

据报道，川崎计划到 2035 年为日本、欧洲、美国、加拿大和澳大利亚市场的所有摩托车实现电动化。这家日本制造商生产纯电动摩托车和混合动力摩托车。川崎计划到 2025 年推出至少 10 款此类车型。

这家日本制造商最初在 2015 年就提出了电动化的想法，当时该公司开始申请专利，并将 Ninja E2 和 E2R 名称注册为商标。到 2019 年，一款电动摩托车模型被确认正在开发中，但仅在一年后才透露了该车辆的名称以及其他信息和实际运行的视频。