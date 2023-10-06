著名的意大利造船商贝内蒂今年庆祝其成立 150 周年，上周在著名的摩纳哥游艇展上抢尽风头，展示了至少五个新项目，所有项目都同样令人兴奋。其中的亮点之一是名为“Project Life”的全定制超级游艇概念，它体现了豪华游艇设计的所有原则：品质、创新和独特。

船厂在此次活动中推出的所有项目都具有前沿功能，并与世界领先的建筑和设计工作室合作。Project Life 也不例外，它是与负责外部设计的摩纳哥 Espen Øino 和负责游艇内部设计的 Francois Zuretti 合作开发的。

这艘 279 英尺（85 米）长的定制超级游艇概念 旨在颠覆传统游艇设计实践，重塑船上生活并增强游艇体验。

Project Life 围绕“户外生活”的概念进行设计，专注于营造欢乐氛围、欢迎对话并与海洋建立更深层次联系的开放空间。

阿兹慕-贝内蒂集团董事长乔凡娜·维泰利 (Giovanna Vitelli) 表示：“Project Life 上的所有空间都是为新型社交娱乐而设计，每个甲板上都有大型欢乐区域和可重新配置的会议场所。”

在这方面，一个令人回味的例子是带有旋转休息室的大型主沙龙，该休息室根据一天中的时间改变其焦点。休息 区周围环绕着大面积的玻璃窗，让船上的客人能够与周围的海洋保持同步。

新设计的另一个亮点是船尾巨大的折叠式游泳平台，海滩俱乐部的两侧设有“活动区”。横梁上方有一个带有透明墙壁的大型游泳池，附近有一个供户外用餐的凸起区域。

Zuretti 设计的内饰尽可能采用柔和的曲线和大面积的玻璃窗，以增强海景并促进内部和外部空间之间的无缝过渡。除了落地窗外，工作室还选择了独特的照明系统，旨在在所有休闲空间中营造出令人回味的氛围。

在装饰方面，Zuretti 的目标是在调色板和周围环境之间取得平衡，这一点在船舶不断扩大的开口中显而易见，让自然光充满内部空间。Zuretti 还特别关注所选择的材料、天花板高度和装饰物品，以及如何将所有这些元素结合起来以实现内部和外部之间的风格连续性。

项目寿命被设想为现代超级游艇的各个方面。因此，这艘 279 英尺长的船将配备尖端技术来降低消耗，包括高效和优化的船体、采用化石和非化石燃料 (HVO) 技术的柴电推进系统以及 POD 传输。此外，集成混合太阳能电池板将收集太阳能和热能，为酒店负载和电力供应供电。贝尼蒂还在摩纳哥游艇展上展示了与外观设计师 Giorgio Cassetta 合作设计的超级游艇。