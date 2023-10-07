英国最大的新闻机构 BBC 发布了其在评估使用生成型人工智能（Gen AI）的原则，包括用于新闻、档案和“个性化体验”的研究和制作。

BBC 国家事务总监罗德里·塔尔凡·戴维斯在一篇博客文章中表示，该广播公司认为人工智能技术提供了“为我们的观众和社会带来更多价值”的机会。

他提出了三个指导原则，即 BBC 将始终以公众的最大利益为出发点，通过尊重艺术家的权利来优先考虑人才和创造力，并对 AI 生成的内容保持开放和透明态度。

BBC 表示，将与科技公司、其他媒体组织和监管机构合作，安全开发生成式人工智能，并重点维护对新闻行业的信任。

但是，在 BBC 确定如何最好地使用生成型人工智能的同时，也阻止了 OpenAI 和 Common Crawl 等网络爬虫访问 BBC 网站。该广播公司加入了 CNN、《纽约时报》、路透社等新闻机构的行列，阻止网络爬虫访问其受版权保护的内容。戴维斯说，这一举措是为了“维护许可费支付者的利益”，并且未经 BBC 许可就用 BBC 数据训练 AI 模型不符合公众利益。

其他新闻机构也提出了他们对这项技术的看法。美联社今年早些时候发布了自己的指导方针，其还与 OpenAI 合作，分享其内容来训练 GPT 模型。