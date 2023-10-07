东南亚是 2023 年Q2全球最热门的主要电动汽车市场，在中南半岛*主要国家的推动下，同比增长近10倍；

比亚迪夺得单位销量榜首，而国内市场最受欢迎的Vingroup紧随其后；

中国汽车品牌厂商增长最快，表明低价位市场的强劲需求。

根据Counterpoint Research最新发布的2023年第2季度东南亚电动乘用车追踪报告，受泰国、越南、印度尼西亚和马来西亚强劲需求的推动，该地区纯电动汽车(BEV)单位销量增长894%。

由于市场尚处于初期阶段，基数效应作用明显，但随着亚洲主要汽车品牌厂商善用市场的强劲初期需求，本季度电动汽车发展迅速，在乘用车总销量中所占份额上升到6%以上。

按汽车集团列出的乘用电动车*单位销售份额及同比增长率

“我们看到，尚处早期阶段的东南亚最大市场即将发展壮大。这得益于政府推动电气化的努力，以及厂商推出一系列也许超出预算，但对于地区内更多买家更能接受的产品。”汽车行业高级分析师Soumen Mandal表示。他还称：“越南和泰国就是很好的例子，汽车制造商推出了针对最广泛消费者群体的低价车型。”

“过去一年，随着Vinfast和比亚迪等汽车品牌厂商推出更有吸引力的车型，汽车价格大幅下降。对比前五大热门车型的同比价格，降幅超过20%。”

中国汽车品牌厂商将在短期内成为东南亚电动汽车需求的最大受益者，而泰国将成为热点地区，原因是新进入市场的这些汽车制造商纷纷选择在地区汽车制造中心泰国开设工厂，同时丰田等传统厂商对电动汽车转型犹豫不决，让新入者有机可乘。

制造业高级分析师Ivan Lam表示：“目前正处在一个巨大的机会窗口期，尤其是对比亚迪这样在国内市场占据先机的厂商来说。规模化和端到端制造能力赋予厂商竞争优势—平价的汽车、稳定的供应、更频繁的产品发布。对于传统内燃机汽车而言这可能不会引起多大的波澜，但在电动汽车领域，却具有革命性意义。”

*中南半岛指的是是位于东南亚的一个半岛，包括越南、老挝、柬埔寨、缅甸、泰国及马来西亚西部在内