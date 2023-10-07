Genesis 刚刚公布了 2024 年 GV60 跨界车的定价，并推出了新的入门级版本。它就是 GV60 RWD。该消息是在特斯拉重新推出后轮驱动版 Model Y 后仅 24 小时发布的。

这一变化完全归功于 GV60 RWD 的推出，在需要再次充电之前，它可以行驶最远 294 英里（473 公里）。RWD 由一台电动机提供动力，可提供 225 马力 (228 PS)。能量存储在 77 kWh电池组中，与 EV6 和 Ioniq 5 兄弟姐妹使用的电池组相同。

在特斯拉宣布重新推出后轮驱动 Model Y 后不久，RWD 版本就上市了，这是 Y 系列中最实惠的一款，起价 43,990 美元。

前置电机可产生 99 马力 (101 PS) 的功率，而安装在后轴上的电机可产生 215 马力 (218 PS) 的功率，总计 314 马力 (318 PS)。AWD 版本一次充电可行驶 248 英里（399 公里）。

GV60电动跨界车配备 12.3 英寸触摸屏，显示信息娱乐和多种功能，以及 12.3 英寸数字仪表盘。船上还有一个彩色平视显示器。

驾驶员和前排乘客将坐在电动可调座椅上，而车主可以受益于指纹验证功能和面部连接功能，该功能是所有内饰的标准配置，允许车主仅使用脸部即可访问和启动电视，而无需使用面部识别功能。需要钥匙扣或智能手机。

皮革内饰和 Bang & Olufsen 高级音响系统也在名单上。该车型配备 19 英寸车轮，也可选配 20 英寸车轮。

电动 GV60 是 Genesis 向全电动产品线迈出的又一步。现代汽车的这个豪华品牌计划到 2025 年停止内燃机的开发，并到 2030 年实现完全电动化。