本田不仅计划长期坚持使用 Android Auto 和 CarPlay，而且还在夜以继日地为信息娱乐屏幕带来新功能。最新公告将 myQ Connected Garage 车载服务引入 Android Auto 和 CarPlay，让驾驶员无需拿起移动设备即可打开和关闭车库门。

myQ Connected Garage 平台应与市场上大多数车库门开启器配合使用，因此，如果您拥有 LiftMaster 或 Chamberlain 型号，您应该获得完整的功能。根据您在家中安装的车库门，您应该能够立即为您的本田设置支持 Wi-Fi 的开门器。但是，如果您拥有非智能型号，则可能需要 myQ 智能车库控制设备，您可以通过 30 天的演示订阅获得该设备。

当您靠近车库门时，您可以通过 Android Auto 和 CarPlay 上的信息娱乐屏幕打开和关闭车库门。作为奖励，该系统还将提供地理围栏，这意味着驾驶员在接近或驶离车库位置时将在屏幕上收到打开或关闭车库门的通知。

本田表示，通过 Android Auto 和 CarPlay 控制车库门开启器的新系统将于 2023 年和 2024 年的本田和讴歌车型上推出。不过，“数百万辆支持 CarPlay 和 Android Auto 的旧款本田和讴歌车型”也将支持该集成。本田没有透露更多细节，因此尚不清楚 myQ Connected Garage 集成何时会应用到这些旧车辆上。

车库门开启器也正在本田汽车之外的 Android Auto 和 CarPlay 上使用。在Android Auto上，该功能由谷歌不久前解锁的物联网软件类别提供支持。车库门开启器在 Android Auto 上运行，类似于本田的体验，用户可以直接从信息娱乐屏幕打开和关闭车库门。

本田表示，新技术是“通过应用软件添加的，不需要新的车辆硬件”。想要尝试将 myQ Connected Garage 集成到本田或Acura车辆中的客户可以通过订阅 HondaLink 和 AcuraLink 提供的 30 天免费演示来实现。此后，客户必须购买订阅才能继续使用该服务。