韩国汽车制造商起亚将在即将在韩国举行的活动中推出两款创新电动概念车，一款紧凑型跨界车和一款全电动轿车。

起亚电动车日标志着年度展示会的首届，起亚将展示其电动汽车和尖端技术。此次活动标志着起亚年度传统活动的开始，展示起亚的新电动车型、概念和技术，并巩固该品牌作为可持续移动出行领导者的地位。

该公司表示，将在本次活动中推出“三款新的中小型电动车型”。为了让大家先睹为快，起亚发布了一张预告图片，其中有五辆剪影模型，其日间行车灯点亮。其中，最左边是EV6 ，最右边是EV9 ，中间是最近发布的起亚EV5 SUV。此次活动还将提供有关 EV5 的全面详细信息。

除了上述车辆外，还有两款产品将首次亮相：一款时尚轿车和一款紧凑型跨界车。据传后者被命名为起亚 EV3，是流行的Soul EV的继任者。虽然目前有关这款轿车的信息有限，但起亚在各个细分市场推出新车型的历史表明，这是一个合乎逻辑的进展。

电动汽车日还将发布战略更新，概述起亚在电动时代扩大市场份额和销量的雄心勃勃的计划。起亚的 2030 年目标包括在电动汽车产品线大幅扩展、先进的自动驾驶技术和创新的数字收入流的推动下，在全球销售 120 万辆电动汽车。这些目标与起亚的“S 计划”电气化战略相一致，并呼应了其姐妹品牌现代的雄心，因为起亚致力于成为全球范围内可持续交通的领导者。