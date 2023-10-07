据Tracxn近期发布的一份报告显示，今年第三季度期间，东南亚科技初创公司所获得的融资规模环比下降了74%，仅达到8.35亿美元。而基于这一数字，Tracxn强调，该数字为东南亚地区五年来最低的一个季度。

报告表示，这种降幅在一定程度上是由于全球宏观经济形势对该地区的融资产生了重大影响。

作为对比，据悉，该数字在今年二季度时为32亿美元，且在去年三季度时为25亿美元（同比下降66%）。此外，报告也指出，东南亚科技初创公司在21年四季度时获得了历史规模最高的水平，为76亿美元。

具体而言，根据报告，今年三季度期间的早期融资规模为3.29亿美元，较上季度下降37%，较上年同比下降75%。在种子轮规模方面，这一数字为1.11亿美元，较上季度下降17%，较上年同比下降58.4%。

在行业领域方面，食品科技&农业科技、金融科技、生命科学三大领域为今年三季度融资规模最高的前三大领域——其中，食品科技&农业科技领域为2.48亿美元，较上季度增加75%，较上年同比下降40%。金融科技领域为2.36亿美元，较上季度下降46%，较上年同比下降73%。

报告称，零售、保险科技和汽车科技所受降幅最大，较上季度相比分别下降了98%、73%和66%。

值得一提的是，今年三季度期间，东南亚地区的新增独角兽数量为0，且只有一家公司在此期间上市。而从收购数量方面来看，该季度达到了22起，较二季度的20起呈现小幅上升。

最后，在国家层面上，印尼为东南亚初创生态三季度中融资规模最高的地区，其次分别为新加坡和越南。不过，如果从今年前三个季度的总规模上来看，这一次序则变成了新加坡、印尼以及越南。