根据Canalys发布的预测报告，鉴于在2024年末推出的最新Windows操作系统将预期发布经AI提升的功能，以及AI工具在商业和生产力软件的广泛应用，兼容AI个人电脑市场将在2025年和2026年有望实现爆发式增长。到2027年，出货量预计超过1.75亿台，在总个人电脑出货量的占比超逾60%。从现在起到那时，该板块的复合年均增长率将达94%。

以下为详细内容：

生成式AI俨然已成科技行业的一个分水岭。个人电脑作为企业和消费者现代工作和休闲的核心工具，如今将在软硬件能力层面上面临翻天覆地的转型，从而迎接AI大规模普及的浪潮。Canalys对具备AI兼容能力（简称兼容AI）的个人电脑进行初步的定义，并预计兼容AI的个人电脑在未来四年快速渗透整个市场。

AI专用芯片组将成为支持AI个人电脑的关键

随着生成式AI的持续普及，企业和消费端正积极融入AI的功能特点，以提升工作效率和休闲体验。作为现代工作和生活核心的个人电脑为了紧跟这一趋势，现在正准备在软件和硬件领域加速发展。

定义这一新兴产品类别的参数是抓住市场机遇的关键。许多配备了强大CPU和GPU的个人电脑已经可以结合云端应用来发挥AI的优势。然而，在个人电脑上真正有意义的AI用例必须优先实现实时响应、低延迟和高安全度。因此，“兼容AI”的个人电脑必须配备可加快AI计算的芯片组或模块。在当前市场格局下，主要的实例包括高通的Hexagon张量加速器、苹果的神经引擎、英特尔的Movidius VPU和AMD的APU。

尽管这类定义提供了切入点，但Canalys认为该定义在未来存在被淘汰的可能。从长远来看，随着AI专用芯片组预计在所有主流处理器成为“标配”，这种区分AI个人电脑的单一定义或将失去意义。因此，我们预计这种定义将随着AI应用的多元化而不断演变，基于个人电脑的每项AI功能和能力逐步过渡至详尽的分级体系。

未来几个季度，厂商将发布更多针对AI优化的处理器

为了评估AI个人电脑的发展态势，我们有必要全面了解处理器制造商的战略方向和路线计划。

苹果公司已在2020年第四季度推出了融入AI的M1神经引擎。到2023年第三季度，随着即将发布的M3系列和英特尔退出Mac产品，苹果将率先成为第一家百分之百投入AI电脑的制造商。与此同时，高通也提升了其ARM架构8cx Gen3芯片组的AI能力，务求凭借Nuvia架构和Windows Copilot的整合在2024年扩阔市场份额。

在x86领域，AMD在2023年第二季度赶在英特尔的Meteor Lake首发前，推出了其AI方案“Phoenix” Ryzen 7040系列。这一举动促使个人电脑厂商纷纷提前采用AMD的技术，充分利用市场的发展势头。到2024下半年，AMD预计8050系列将有望进一步提升AI能力。作为后进者的英特尔主打Meteor Lake系列内嵌的Movidius VPU。在英特尔主导市场的加持下，这一策略将促进“AI+个人电脑”组合从2024年开始的加快普及。凭借即将发布的Arrow Lake和Lunar Lake版本，英特尔押注AI芯片组，引领AI赋能个人电脑的变革。

此外，出货量庞大的厂商可考虑使用ARM或RISC-V架构自研处理器。尽管自研涉及较高的前期成本，但能优化性能、能耗和加强安全。随着出货量的增长，这一策略可促进降低成本，让厂商在自主技术上能具有更大的弹性和自主权。

零部件需求也随AI工具的跃进而走高

我们目前对兼容AI个人电脑的定义是作为一种基本基准。符合最基本规格的个人电脑能够运行如Cortana和Siri等数字助手、视频会议工具的实时背景虚化和语音文字等基本功能。

对于高阶的AI软件和工具，高性能的零部件将成为关键。Canalys近期的研究概述了AI工具演变的四个级别。这些发展趋势将扩大内存、存储和GPU等零部件的需求，从而满足特定的用例。例如，随着越来越多的个人电脑预装大语言模型，大存储容量和高速接口的组合将至关重要。同样，运营这些大语言模型将要求更多的内存容量和稳定的GPU。

2027年，AI个人电脑将达到60%市场渗透率

基于我们的初步定义和整个行业的投资水平，Canalys预测，兼容AI个人电脑将呈稳定的上升趋势。截至2023年第二季度，在苹果的神经引擎的大力推动下，兼容AI个人电脑市场实现了超过500万台的出货量。随着x86架构提升它们的AI能力，我们预测从2024上半年开始将出现新一轮的AI赋能模型浪潮。到2024年第四季度，出货量预计上升至约2000万台的水平，在全球个人电脑出货量的占比超过25%。

鉴于在2024年末推出的最新Windows操作系统将预期发布经AI提升的功能，以及AI工具在商业和生产力软件的广泛应用，兼容AI个人电脑市场将在2025年和2026年有望实现爆发式增长。到2027年，出货量预计超过1.75亿台，在总个人电脑出货量的占比超逾60%。从现在起到那时，该板块的复合年均增长率将达94%。