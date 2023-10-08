iPhone 15基础和Pro Max型号的预购交货等待时间明显长于上一代

需求高涨加上初期供应限制，可能是导致Pro Max在预购周交货时间创历史新高的原因

iPhone 15基础型号的等待时间也较长；中国市场等待时间是iPhone 14的4倍

根据Counterpoint Research Apple 360 Service发布的研究报告，iPhone 15和15 Pro Max在主要市场的预购交货时间明显长于上一代iPhone 14型号。美国市场就是一个典型的例子，购买基础与高端型号的用户分别要比去年多等待4天和9天；而购买Plus和Pro的用户收到终端的时间要快两周。

制造业高级分析师Ivan Lam表示：“Pro Max的等待时间比上一代产品更长，在我看来并不意外。摄像头模组等复杂装置的重大升级往往不会一帆风顺。但从本周末产品上市的等待时间来看，供货情况正朝着常态化的正确方向发展。”

对于iPhone 15，北美研究总监Jeff Fieldhack指出：“引入Dynamic island（灵动岛）等以往Pro系列独有的高端功能，确实提高了产品对普通消费者的吸引力。iPhone 15基本上就是一款基础型号价格并融合新颖美学升级的iPhone 14 Pro，让用户今年更有动力升级换新。”

在周五全面发售之前，由于中国国内竞争对手也在积极抢夺相对未受到整体市场萎靡影响的高端市场，基础型号在中国的等待时间长于预期。最引人注目的当属翻盖式折叠屏手机的发展壮大与流行，以及备受期待的华为Mate 60 Pro发布，坊间更有人将其视为iPhone的直接竞争对手。

“让人有些意外的是，iPhone 15基础型号在中国的等待时间比去年发售日长了4倍。鉴于上半年14系列曾打折销售，我们原以为等待时间会大大缩短，可能与去年持平。但这也可能表明在进入最繁忙的季度后，苹果公司仍在增加供应。”中国区研究分析师Archie Zhang如此表示。

他还称：“超高端产品方面，Pro Max仍然是中国市场最受追捧的iPhone，这也可从漫长的交货等待时间中窥见一斑。不过目前的情况与去年类似，而且黄牛的加价幅度也大幅下降，这可能是消费者冲动性购买欲望下降以及供需状况与去年类似所共同导致。”