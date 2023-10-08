近日，南京氧富智能医疗科技有限公司（简称“氧富医疗”）——肺血管疾病智能诊疗平台，宣布完成首轮种子轮融资。本轮融资由南京聚易科技领投，黎曼猜想担任本轮融资独家财务顾问。本轮资金用于支持肺动脉影像处理系统产品研发和团队建设。

氧富医疗成立于2022年06月，由北京朝阳医院多学科团队和东南大学人工智能团队共同发起成立。公司主创团队在肺栓塞诊断与治疗领域已深耕超15年，基于国际首创的诊断级肺血管智能地图，开发国际领先的肺栓塞人工智能诊断辅助决策系统，解决肺栓塞疾病误诊、漏诊比例高的行业痛点，全面覆盖肺栓塞及肺部疾病筛查需求。

氧富医疗联合创始人黄勇表示：“非常感谢公司强大且专业的创始团队的持续努力和投资人的鼎力支持、信任。本轮融资成功是对氧富医疗公司运营能力和技术平台发展潜力的充分认可。公司将依托国内领先的临床经验和科研成果，运用先进的人工智能技术，建立国际创新的肺栓塞诊断开发平台与产品管线，为肺血管疾病患者及高危人群提供操作简单、普及性强的肺栓塞智能化解决方案。”

南京聚易科技表示：“我们非常高兴能够参与氧富医疗的种子轮投资。肺栓塞发病急，高致死率，患者基数大，病理复杂，临床上误诊、漏诊的比例大，现有的筛查诊断方法局限性强。氧富医疗自主研发的肺栓塞人工智能诊断辅助决策系统，可以完成急慢性肺栓塞的辅助诊断，是临床诊断智能化、一站式、全流程、规范化的完整解决方案，能够解决肺栓塞疾病漏诊率高、治疗成本高、技术复杂、效果差的难题，给患者带来福音，减少医生工作强度，节省医疗消耗。项目由呼吸科医师牵头，医工结合，团队具有丰富的创业经验和行业资源，技术积累非常深厚，这些都是我们坚定看好氧富医疗未来持续性快速发展的原因。”

作为本轮融资的独家财务顾问，黎曼猜想董事长李朝幸博士表示：“氧富医疗团队具有超20年肺栓塞临床研究积淀，是国内肺栓塞领域第一梯队。医生团队是国内顶尖的肺栓塞诊断与治疗专家团队，具有深厚的监督指导肺栓塞疾病人工智能学习的智慧和经验。同时，基于北京朝阳医院20余年大数量、高质量临床影像数据，联合东南大学人工智能团队强大技术资源和丰富的算法产品研发经验，开发了国际领先肺血管疾病智能诊疗平台，解决了肺栓塞疾病误诊、漏诊比例高的行业痛点。”