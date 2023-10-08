电动高性能汽车品牌Polestar公布了 2023 年第三季度的全球交付量。Polestar第三季度交付了约13,900辆汽车，比去年增长了50%，其中价格较高的升级版Polestar 2的销售为利润率的大幅提高做出了贡献。

前9个月的交付量约为41,700辆，同比增长37%，并且Polestar 4将于第四季度在中国开始交付，Polestar预计2023年仍将交付60,000-70,000辆汽车。

Polestar 首席执行官托马斯·英根拉特 (Thomas Ingenlath) 评论道：“我们的季度业绩表现强劲，预计今年剩余时间的利润率将更高，因为我们将继续优先考虑业务中的价值而非数量。”

“我们很快将推出一系列引人注目的三款独特汽车，其中包括两款豪华 SUV，每款都针对独特的豪华电动汽车细分市场。至此，Polestar 进入了一个激动人心的新时期。”

Polestar 预计将于 2023 年 11 月 8 日星期三美国股市收盘后公布 2023 年第三季度未经审计的财务和运营业绩。结合结果，Polestar 的首席执行官和首席财务官将提供有关管理成本和提高利润率的行动的最新信息，以在 2025 年实现盈利。