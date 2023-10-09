起亚美国今天宣布了全新 2024 款起亚 EV9的基本价格，这是起亚首款三排 SUV EV。EV9 Light RWD 起价仅为 54,900 美元（不含目的地），标配直流快速充电功能、最多可容纳 7 名乘客的宽敞住宿空间、全 SynTex 皮革装饰座椅、19 英寸合金轮毂、8 向电动可调驾驶员座椅带加热4和通风功能的座椅均由无缝永磁同步电动机提供动力，可产生 215 马力和 258 磅英尺的扭矩。

EV9 采用起亚新一代超现代互联汽车导航驾驶舱 (ccNC) 系统。信息娱乐系统处理速度更快、保真度更高，只需在屏幕上滑动即可使用常用的快速控制。基于导航的充电指导使用到达时间和电量耗尽距离估计来帮助缓解里程焦虑。标准便利功能包括 Android Auto 和 Apple CarPlay 以及无线手机充电器。

标准、先进的基于超宽带的 Digital Key 2 允许客户使用兼容的 Apple、Google 和 Samsung 智能设备或支持 NFC 的智能卡作为虚拟车钥匙来锁定、解锁和驾驶。该技术已经先进，驾驶员无需将智能手机靠近车门即可解锁 EV9，并且可以通过兼容设备上的短信与朋友和家人共享钥匙。

EV9 的 20 项标准 ADAS 功能的核心是前向防撞辅助系统 (FCA-2)，旨在帮助检测和防止在某些条件下发生碰撞。EV9 对此进行了增强，可在某些情况下检测： 行驶时车辆前方的车辆、行人和骑自行车的人 (FCA-CPC)；在十字路口左转时迎面而来的车辆（FCA-JT）；通过交叉路口（FCA-JC）时穿越车辆。该系统还旨在帮助提供一定程度的制动和/或转向输入，以帮助防止或最大限度地减少某些碰撞，如果系统检测到： 迎面驶来的车辆同时超越其他车辆 (FCA-LO)；变换车道时前方车辆（FCA-LS）；直行时车辆前方的障碍物、行人或其他车辆 (FCA-ESA)。