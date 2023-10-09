近日，华为云宣布将联合深圳市气象局，致力于打造区域气象预报大模型，探索强降水等气象要素预报新技术，提供深圳及周边区域高分辨率中短期气象预报产品。该区域气象大模型将利用人工智能技术提升中短期强降水等气象要素预报精度和模型运算速度，对大城市气象灾害预警和防灾减灾有着积极意义。

强降水预测一直是气象领域的世界难题。其影响因子复杂，包含大尺度环流背景、中小尺度天气系统、地形、海陆界面差异等，且多系统多尺度各要素之间互相作用，充满了随机性。与此同时，全球气候变化和深圳的快速城市化所带来的不确定性，让气象灾害防御形势更加复杂。长期以来，深圳市气象局在超大城市精细化预报服务、气象防灾减灾和预警信息精准发布等方面持续创新，走在国内前列。未来，其还将在短时临近预报及高分辨率区域模式等方面持续研发，为深圳经济社会高质量发展提供高水平气象科技支撑。

今年7月，华为云发布的盘古气象大模型在气象学家所关心的一些代表性指标和极端天气预报中展现出独特的优势，具有一定的竞争力和巨大潜力，但预报的空间精细度不足，同时缺乏降水等要素精细化预报能力。接下来，华为云盘古团队和深圳市气象局将基于盘古全球气象大模型，采用更高效的计算方式，打造更精细的深圳区域气象预报大模型，积极探索并提高包括降雨在内的各气象要素精细预报能力和时效。在预训练阶段，区域气象预报大模型能基于深圳市气象局提供的泛华南区域3km分辨率高质量再分析数据集，学习该区域的三维大气运动规律，进而预测包括深圳在内的泛华南区域的气象要素在未来的变化情况。

此前，华为云与深圳市气象局已签署深度合作框架协议，共同推动超大城市气象精准预报、智慧城市气象服务的突破性创新。通过本次合作，深圳区域气象预报大模型有望尽快在粤港澳大湾区落地，应用于气象灾害预报预警、防灾减灾决策等场景中。