LG Energy Solution和丰田签署了一份锂离子电池模块供应协议，该模块将用于丰田纯电动汽车，并在美国组装。根据协议，LG Energy Solution将从2025年开始供应年产能为20GWh的汽车电池模块。电池模块由高镍NCMA（镍、钴、锰、铝）袋型电池组成，将在LG Energy Solution 的密歇根工厂。

创新的动力解决方案将支持丰田不断扩大的纯电动汽车产品线，这是其多途径产品战略的一部分，其中包括将于 2025 年在肯塔基州丰田汽车制造厂组装的新型纯电动汽车车型。它们还将有助于进一步推进丰田汽车的电气化计划，因为目标是到 2030 年在全球范围内提供 30 种丰田和雷克萨斯品牌的纯电动汽车，每年生产多达 350 万辆纯电动汽车。

为了履行供应协议，LG Energy Solution 将在其密歇根工厂投资 4 万亿韩元（约合 30 亿美元），专门为丰田建立新的电池和模块生产线，预计于 2025 年竣工。前往肯塔基州丰田汽车制造厂组装成电池组并装备到纯电动汽车上。

该协议汇集了 LG 能源解决方案在大规模制造高质量电池和模块方面的成熟能力，以及丰田在电池组方面的先进技术，以使用 LG 能源解决方案的创新电源解决方案创建产品，该解决方案优化了电池系统性能，让您安心并进一步增强纯电动汽车客户体验。LG Energy Solution 不断增强电池安全性，包括高镍 NCMA 电池的热管理。

这项具有里程碑意义的交易是 LG Energy Solution 在合资协议之外达成的最大单一供应协议。该公司现在向全球五大汽车制造商供应电池。基于其市场领导地位，该公司目前在北美拥有八个运营或在建的电池制造工厂，并继续扩大其在该地区的生产网络和供应链。