Lucid Group推出全新 Lucid Air Pure RWD，它完善了 Air车型阵容，同时提供长达 410 英里的卓越行驶里程、优雅的设计和出色的驾驶员参与度，所有这些起价为 77,400 美元。

Air Pure RWD 是目前生产的最具空气动力学性能的汽车，具有时尚和运动的外观设计。其豪华宽敞的内部空间从中世纪现代设计中汲取灵感，采用可持续采购的优质材料。

Lucid 改变游戏规则的专有电动汽车技术意味着 Air Pure 可以充满信心地自由驾驶更长的距离，并减少充电时间，通过直流快速充电在不到 12 分钟内即可行驶 150 英里。新款 Air Pure RWD 加入了一系列具有变革性续航里程的 Lucid Air 车型，其中包括 Lucid Air Grand Touring，其续航里程是当今所有电动汽车中最长的，据 EPA 估计为 516 英里。

Lucid 改变游戏规则的专有电动汽车技术意味着 Air Pure 可以充满信心地自由驾驶更长的距离，并减少充电时间，通过直流快速充电在不到 12 分钟内即可行驶 150 英里。新款 Air Pure RWD 加入了一系列具有变革性续航里程的 Lucid Air 车型，其中包括 Lucid Air Grand Touring，其续航里程是当今所有电动汽车中最长的，据 EPA 估计为 516 英里。

Lucid 对创新的关注几乎为驾驶员和乘客改善了车辆的各个方面。由 Lucid 内部设计和制造的突破性电动机可提供安静、以驾驶员为导向的性能。凭借 Air Pure RWD 独有的新型电池组（Lucid 迄今为止最紧凑的电池组），后座乘员可以伸展双腿并享受豪华轿车般的空间，而 Air Pure RWD 的海绵状后备箱和后备箱可以吞下所有行李和行李箱。适合一家四口公路旅行的装备。

Air Pure RWD 的售价为 77,400 美元起，配备非常齐全。标准功能包括 Apple CarPlay、34 英寸弧形玻璃驾驶舱显示屏、加热式前后座椅和方向盘、Lucid 获得专利的微透镜阵列 LED 头灯带来的明亮夜间照明、先进驾驶员辅助系统的 DreamDrive 星座以及 Lucid UX 数字系统环境，旨在通过定期无线软件更新随着时间的推移而不断发展和改进。