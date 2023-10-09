动点出海获悉，菲律宾农业科技初创公司kita已于近日完成超额认购的300万美元种子轮融资。据了解，这笔融资由Gentree Fund和Altara Ventures联合领投。

Kita成立于2021年，主要致力于从农民手中采购新鲜果蔬，而后直接销售给当地连锁餐厅和酒店领域的B2B客户。据介绍，目前，Kita已拥有三个仓库和一支支持冷链的送货卡车车队。而作为对比，在成立之初，Kita的创始人有时会需要驾驶家中的旧皮卡车送货，且只有一个20平米的小型仓库。

作为Kita的成立背景，现阶段，农业是东南亚的重要领域，占该地区GDP份额的17%。相应的，菲律宾也是该地区中的一个农业经济体，其农业供应链市场中的贸易额达300亿美元（约占菲律宾GDP的10%），并从中雇用了超过20%的菲律宾人。值得一提的是，就新鲜蔬菜领域而言，菲律宾是东南亚第二大生产国，年产量超过500万吨，仅次于越南。不过，尽管菲律宾果蔬行业的市场机会巨大，由于其供应链相对分散，农民往往难以获得可持续的收入。因此，Kita希望通过现代供应链技术来集体地、可持续地提高菲律宾农民的生计。

展望未来，Kita在一份声明中表示，通过此次融资，公司的目标是通过大数据和人工智能技术实现农业供应链的数字化。