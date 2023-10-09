根据 Sensor Tower 发布的 2023 年 9 月中国手游发行商在全球 App Store 和 Google Play 的收入排名，本期共39个中国厂商入围全球手游发行商收入榜Top 100，合计吸金19.6亿美元，占本期全球Top 100手游发行商收入39%，详细报道如下。

特别说明：本报告仅统计发行商收入，且不包括中国地区第三方安卓渠道。

中国手游发行商收入Top 30

网易于8月下旬推出的街球竞技手游《全明星街球派对》上市后连续5天位列中国iPhone手游下载榜榜首。9月13日，两名全新球员杜兰特和扬尼斯上线，游戏随即飙升至中国iPhone手游畅销榜第2名。9月27日，游戏再度迎来更新，首位女球员韩旭登场，当天游戏荣登iPhone手游畅销榜第4名。这些内容使得《全明星街球派对》成为9月网易游戏旗下收入排名第2的手游产品，仅次于《逆水寒》，也是本期全球iOS收入最高的体育手游。

米哈游《原神》在9月底迎来上市3周年庆，在新角色、新地图等丰富内容的带动下，游戏收入环比增长31%，重回全球手游收入榜第7名，国内iOS手游收入榜第4名。虽然《崩坏：星穹铁道》分流了部分玩家在《原神》的付费，但从发行商收入角度来看，9月米哈游的收入实现了32%的同比增长，稳坐全球手游发行商收入榜第3名。

凭借生存策略手游《Whiteout Survival》在美国和韩国市场的卓越表现，过去3个月，发行商点点互动收入均实现10%左右的环比增长，9月收入达到去年同期的4.2倍，首度跻身中国手游发行商收入排行榜前五。《Whiteout Survival》的成功，离不开独特的冰雪题材和低多边形美术风格在买量方面的优势，以及SLG玩法中度化对玩家的承接作用。目前该游戏已连续2个月位列全球SLG手游收入榜冠军，展现出SLG手游中度化的市场潜力。

海彼游戏唯美治愈系RPG手游《SOULS》（光之境）8月下旬登陆海外市场，并迅速赢得韩国和美国等多地玩家喜爱，9月收入环比增长511%，成为发行商旗下收入排名第2的手游产品。

易幻网络于9月初在日本市场推出放置卡牌手游 《ドット勇者》 (马赛克英雄）。在佐藤二朗系列宣传视频、《英雄传说：空之轨迹》联动和海量福利的带动下，游戏人气迅速攀升，跻身日本iPhone手游下载榜和收入榜前三名。《ドット勇者》的成功发行，使得易幻网络9月移动端收入创历史新高，空降榜单第21名。

作为在垂直赛道弯道超车的典范，柠檬微趣已连续8个月保持收入增长，本期再度环比提升5%，排名前进至24名。《Gossip Harbor》(绯闻港口)和《Seaside Escape》(漫游小镇)除了细腻的美术，还为玩家提供了丰富的物品和曲折的剧情，深受女性玩家喜爱，两款游戏的iOS版本均获得近5星满分好评，是近年来在海外市场难得的精品合成手游，也验证了休闲手游中度化策略的有效性。

古风模拟经营手游 《这城有良田》自7月21日公测以来，保持稳健的增长势头，9月收入环比提升52%，使得发行商益世界收入创下新的纪录，首次进入榜单第25名。

榜单之外，入围全球收入Top 100的中国手游发行商依次是游酷盛世、智明星通、完美世界、鹿游网络、雅乐科技、露珠游戏、英雄游戏、哔哩哔哩 和 游卡网络 共39家厂商。

中国App Store手游收入Top 20

除了前文提到的《原神》和《全明星街球派对》，本期表现突出的还有《冒险岛：枫之传说》和《三国志·战略版》。

由腾讯发行的《冒险岛：枫之传说》上市以来基本保持在国内iPhone手游畅销榜前十，9月收入环比增长39%，前进至第6名。

《三国志·战略版》在推出四周年庆之后，9月收入环比提升49%，重回榜单第7名。