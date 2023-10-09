电动卡车快速充电网络是向更可持续的重型运输过渡的关键部分。在瑞典，计划于 2023 年和 2024 年总共开设约 130 个充电站。这些充电站由多家不同的公司运营，沃尔沃卡车是参与的合作伙伴之一。

沃尔沃卡车现在推出一项新服务，让卡车司机找到并使用充电站。该服务将首先在瑞典推出，随后将在欧洲和世界其他地区推出。这项新服务向所有卡车品牌开放，并显示所有适合重型车辆的充电站，无论是谁运营的。用户可以通过新平台支付充电费用：在不久的将来，还可以预订充电时间。沃尔沃卡车正在与世界各地的充电站运营商密切合作，以尽可能无缝、快速地扩展充电网络和服务。

沃尔沃卡车是沃尔沃集团的重要组成部分，也正在通过与戴姆勒卡车和 Traton 集团组建的合资企业 Milence 建设充电基础设施。此次合作将在欧洲各地的高速公路和物流中心及其附近安装和运营至少 1,700 个高性能绿色能源充电站。该基础设施将为所有重型电动汽车（无论品牌如何）提供充电服务。

沃尔沃卡车的充电服务是这样运作的：

– 充电服务是沃尔沃卡车数字服务界面Volvo Connect的一部分。

– 客户可以通过沃尔沃互联和移动应用程序查找充电并支付费用。数字地图显示充电站以及是否可用。在不久的将来，将可以预订充电时间。

– 到达充电站时，客户使用卡或移动应用程序进行身份识别并开始充电。

– 客户收到一张合并发票。