在以环保为名的 iPhone 15 发布活动结束之后，苹果 CEO 蒂姆・库克接受了 Brut 杂志的采访，并提到了对于该公司未来的规划。

当被问及为什么苹果每年都要发布一款新的 iPhone，因为新 iPhone 几乎没有太大升级，这与苹果一直倡导的环保观念不符。毕竟，最环保的做法难道不是降低 iPhone 的升级速度吗？

对此，蒂姆・库克解释称：

我认为对于那些想要（新手机）的人来说，每年都能买到一款 iPhone 是一件很酷的事情。我们所做的就是允许人们用他们的手机进行换购。如果手机还能用，我们则会将其转售。如果不能用，我们也有办法将其拆解，将其中的材料用来制造新款 iPhone。

当谈到未来 20-30 年的 iPhone 可能长什么样时，库克不出所料地强调：那时的 iPhone 将是碳中和的：

我认为它将是碳中和的。显然，它将遥遥领先于现在的产品，但我不想向您透露我们在这方面的秘密。我只能说从环保的角度来看，它将是碳中和的。

苹果库克谈环保，为何每年都要推出新 iPhone：我们能做的就是允许用户以旧换新

在上个月的 iPhone 15 活动之后，一些人质疑苹果所谓的“环保”声明是否属于“漂绿”行为，而库克则直接表示反驳：

嗯，漂绿行为是应该遭受谴责的。那么，如果你想一下我们正在做的事情，我们正在做的工作，然后说说我们正在做什么，而你今天也参与了工作的一部分，那又怎么样呢？所以这里有一个真正的证据。手表上有 30% 的回收材料，这一客观事实就是证明。 事实上，我们已经大大减少了运输过程中的空运流程，转而使用海运，这也是一个事实。事实上，我们正在努力减少包装，以便于让更多的产品能够装在一个托盘上。这是一个关键的行动。我们正在消除塑料（的使用）。所有这些都是我们已经采取的行动，它们加起来构成了现在碳中和的手表，而到 2030 年，我们整个产品线将实现全面碳中和。

此外，库克还透露了一些他在个人层面上为降低碳排放所做的努力：