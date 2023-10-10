阿斯顿·马丁的高性能电气化战略已通过英国先进推进中心（APC）获得900万英镑的政府资助，进一步补充阿斯顿·马丁创新模块化电池电动汽车（BEV）平台的研发。经过竞争后获得的政府拨款将支持阿斯顿·马丁豪华纯电动汽车平台的开发，并实现净零排放，包括对车辆轻量化、数字工具链和电气化培训的投资。

今天的融资公告是阿斯顿·马丁电气化计划的又一积极步骤，该计划构成了公司更广泛的赛车业务的支柱。这家创新的英国超豪华制造商承诺在未来五年内投资 20 亿英镑开发先进技术，其投资将逐步从内燃机 (ICE) 转向纯电动汽车技术。

Project ELEVATION 是一个由阿斯顿·马丁牵头的六家合作伙伴协作研发项目，得到了制造技术中心、专家工具与自动化、创意复合材料、模糊逻辑工作室和华威大学 WMG 的支持。该项目将解决将轻型 800V 牵引电池组和双前置电驱动单元 (EDU) 开发为模块化 BEV 平台的技术挑战，该平台的带宽范围从超级跑车到 SUV。

阿斯顿·马丁正在开发燃油车的替代品，首款全电动阿斯顿·马丁计划于 2025 年推出。2024 年，该公司将推出首款插电式混合动力车——中置发动机超级跑车 Valhalla。到 2026 年，所有新阿斯顿·马丁车型系列都将配备电气化动力总成选项，其长期目标是到 2030 年其核心系列实现完全电气化。