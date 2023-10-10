梅赛德斯-迈巴赫已经制造了一些非凡的车辆。但现在，这家高端豪华汽车制造商与一家名为 Space Perspective 的初创公司一起，实际上正在（某种程度上）离开地球。

合作伙伴关系从实地开始。迈巴赫EQS SUV将作为 Space Perspective 计划启动时的官方运输车辆，每次飞行将六名乘客运送到加压舱。每个太空舱都附有一个由氢气驱动的巨大太空气球，可以将乘客以每小时 14 英里的速度提升到 100,000 英尺（我们常驻的 NASA 书呆子提醒我们，太空始于 62 英里高，所以 100,000 英尺并不是一个巨大的未知数）。

每趟旅程大约需要六个小时；两个小时到达那里，两个小时在太空漂浮，两个小时返回。不需要火箭燃料。创始人兼联合首席执行官 Jane Poynter 指出，与电动梅赛德斯-迈巴赫 EQS 非常相似，Space Perspective 之旅是碳中和且“完全安静”。Poynter波因特说：“我们正在将所有人带入太空，但方式与你可能想象的非常不同。” “这不涉及火箭，没有高重力，没有宇航服——这些都没有。相反，我们使用气球轻轻地将人们带到太空，以获得典型的宇航员体验。”

太空透视太空舱的内部看起来像一辆豪华SUV，有六张像休闲椅一样的椅子，面向巨大的窗户——波因特指出，这是所有航天器中最大的——有一个中央酒吧，一些绿色植物，是的，甚至还有一间浴室。内部（如图所示）是由 Space Perspective 设计的，但这种合作关系应该会改变。

未来，迈巴赫计划在每个太空舱的内部打上自己的印记。梅赛德斯-迈巴赫美国负责人丹尼尔·莱斯科 (Daniel Lescow) 表示：“最终，迈巴赫将参与太空舱的室内设计，这一努力将达到顶峰。”

第一个太空透视任务将于 2024 年晚些时候发射，目前正在进行测试。每个座位的价格高达 125,000 美元，这意味着航班将仅限于有能力购买迈巴赫 EQS 的人。

波因特说：“我们即将重新开始试飞，首先进行机组人员试飞，然后在明年年中进行机组人员试飞……然后在今年年底左右，我们将投入商业运营。” “因此，对我们来说，将其推向市场是一个令人难以置信的激动人心的时刻。我们已经有 1,650 多人购买了太空门票，这对我们来说非常令人兴奋。”