Circular是一家得到YC支持的新加坡消费电子产品订阅服务公司，该公司日前宣布已完成760万美元的种子轮融资，且其估值也随之达到了3000万美元。

这笔融资由AirTree Ventures领投，YC Continuity Fund、Global Founders Capital、Partech Ventures、January Capital以及部分天使投资人——包括PropertyGuru、Funding Societies、Stashaway、Carousell以及Nutmeg的创始人参投。

据悉，Circular将利用这笔资金扩大在新加坡的产品范围，并进一步加大在澳大利亚市场的扩张力度。此外，Circular也透露，未来也将继续提升B2B产品服务（Circular for Business）。

Circular于2021年在新加坡创立，专注于为消费者提供高端电子消费产品（如手机、平板、笔记本电脑、掌机）的订阅使用服务——基于Circular官网信息，以iPhone 15为例，在支付完一定的发起费之后（109新元），用户仅需每月支付59新元起就可用上该手机（最短订阅认购期为3个月，此时的月费为84新元）。

在市场表现方面，Circular称其业务在过去12个月内增长了三倍，并计划来年在新加坡和澳大利亚增长三倍。