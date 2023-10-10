Google旗下云部门（Google Cloud）日前发布了新的人工智能（AI）支持的搜索功能，可以帮助医护人员从不同类型的医疗记录中快速提取准确的临床信息。

医疗保健行业拥有大量有价值的信息和数据，但临床医生很难找到这些信息和数据，因为它们通常是通过多种系统和格式存储的。而Google云今日发布的新搜索工具，将允许医生从临床记录、扫描的文档和电子健康记录中提取信息，这样就可以在一个地方访问这些信息。

Google表示，新功能最终将为医护人员节省大量时间和精力。Google云人工智能产品管理高级总监Lisa O’Malley在接受媒体采访时表示：“新工具可以消除临床医生的沮丧感。除了节省时间，新工具还能确保他们更容易地找到答案。”

例如，如果医生想了解病人的病史，他们不再需要单独阅读他们的笔记、传真和电子健康记录。取而代之的是，他们可以搜索诸如“这位患者在过去的12个月里服用了什么药物？”并在一个地方查看相关信息。

O‘Malley还称，Google的新搜索功能还可以用于其他关键应用，比如应用正确的账单代码，以及确定患者是否符合登记临床试验的标准。

而且，新功能还可以引用并链接到信息的原始来源，这些来源将直接来自组织自己的内部数据。这有助于缓解临床医生对人工智能可能产生幻觉或不准确信息的担忧。

搜索功能对医护人员来说尤其具有价值，因为他们已经背负着人手短缺和数量惊人的文书工作的负担。

美国医学会（AMA）2016年资助的一项研究发现，医生在病人身上每花费一个小时，就会额外花费两个小时在行政工作上。研究称，医生还倾向于在工作时间之外多花一到两个小时做文书工作，而这段时间通常是他们的睡眠时间。

医学专业搜索平台Medscape今年1月份的一项调查显示，2022年，53%的医生报告他们感到精疲力竭，高于2018年的42%。

通过新的搜索功能，Google希望减少临床医生花费在挖掘额外记录和数据库上的时间。

该新功能被称为“Vertex AI Search”，建立在Google现有的医疗API和医疗数据引擎产品的基础上，将通过Google的Vertex AI搜索平台提供给健康和生命科学组织。而其他行业的公司，已经可以使用该平台在公共网站、文档和其他数据库中进行搜索。

从今日起，客户可以注册提前访问面向医疗保健和生命科学行业的Vertex AI Search。在此之前，Google云已经在与梅奥诊所（Mayo Clinic）、Hackensack Meridian Health和Highmark Health等健康组织测试这项功能。