近日，雅万高铁正式开通运营，雅加达到万隆间最快旅行时间由3.5小时缩短至40分钟，为高铁沿线经济发展注入强大动力。华为携手中国通号、中国电信助力雅万高铁建设铁路专网，实现车辆实时通信、控制及调度功能，为雅万铁路的智能、安全、高效运营提供坚实可靠的技术保障。

雅万高铁是印尼和东南亚建设的首条高速铁路，起自印尼首都雅加达，终至旅游名城万隆，线路全长142.3公里，列车最高运行时速350公里。雅万高铁是中国高铁首次全系统、全要素、全产业链在海外落地的高速铁路项目，其开通运营是标志着印尼正式迈入高铁时代。

雅万高铁采用了中国全套自主化CTCS-3级列控系统。高速铁路运行速度快，发车间隔小，需要建设高安全性、大带宽承载、极简运维的高铁通信专网，专网运行质量直接影响高铁的运营安全、质量和效率，其稳定性、可靠性对于高铁系统非常关键。

据华为印尼交付与服务部部长赖朝森介绍，雅万高铁车地无线网络采用华为成熟的解决方案，使用交织组网无缝覆盖，网络可靠度高达99.99%，保障列控信号稳定传输，车次号、功能号的智能编排调度。数据网采用华为新一代数通设备，通过原生硬管道构建100%安全保障，所有链路通过冗余保护，35ms内实现冗余倒换；传输网络采用华为Hybrid MSTP设备，在满足高铁调度指挥、防灾、视频监控、客票、电力远动等20多个系统大带宽与稳定性高需求的同时，还能支撑未来铁路业务增长与演进需求。

中国通号雅万项目副总工程师刘结平表示，雅万高铁高质量开通运行，是中国高铁“走出去”战略取得的重大标志性成果。华为公司提供的车地无线网络、传输、数据网等系统解决方案，有力促进了雅万高铁项目通信专网高质量建设，并为列车安全高效运行提供可靠技术保障。

KCIC印尼董事长Dwiyana Slamet Riyadi表示：“感谢所有利益相关方，特别是华为和中国通号，感谢他们为支持雅万高铁的运营在制定技术解决方案和建设铁路基础设施方面做出的重大贡献。由我们共同实施的雅万高铁技术和运营解决方案已经成熟，可以为印尼乃至东盟其他国家此类高铁基础设施建设项目提供参考和标杆。”