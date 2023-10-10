据 The Information 报道，微软即将于下个月公布自行研发的 AI 芯片，从而协助减少对英伟达 GPU 的依赖。

报道指出，该 AI 芯片代号为 Athena，预计微软将在 11 月 14-11 月 17 日的 Ignite 开发者大会上宣布这款自行研发的芯片。而根据 Ignite 2023 的公开议程，今年大会的重点之一，便是“将 AI 融合进环境中”。

随着去年 OpenAI 发布 ChatGPT 引发 AI 风口，带动业界对于英伟达旗下 GPU 的高度需求，甚至一度造成“供不应求”现象，当下微软的 Azure AI 服务，以及 Bing Chat、Bing Creator 和 Copilot 等也都运行在英伟达 H100 GPU 系列之上。

当下微软自行研发 AI 芯片，将有助于节省向英伟达采购 GPU 的成本、减少对英伟达的依赖。

而根据 The Information 今年稍早报道，微软其实在 2019 年就启动 Athena 项目，至今已有 300 人投入相关项目开发。Athena 项目已经规划了路线图，第一代可能以台积电 5 纳米制程生产，据称当下已有部分微软和 OpenAI 员工拿到 Athena 的工程样品。

为了提升产品自主性，不仅微软想自行研发 AI 芯片，谷歌和亚马逊等行业巨头，也早已分别推出自家 AI 芯片。另一方面，业界的 AI 热也使英伟达受益颇丰，今年 Q2 整体营收达 113.3 亿美元。