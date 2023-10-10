日产在 10 月 25 日的日本移动展上推出了 Nissan Hyper Adventure，这是其先进电动汽车概念系列中的第二款车型。这是继10 月 3 日推出Nissan Hyper Urban后迄今为止推出的第二款“Hyper”概念车 。数字概念车是一款运动SUV，专为热爱户外探险和环保生活方式的人们而设计。

长时间在路上行驶需要能源，因此 Nissan Hyper Adventure 概念及其V2X技术旨在随时随地满足电力需求，同时仍然尊重环境。无论是周末前往当地山区短途旅行，还是前往偏远地区长达数月的旅行，日产 Hyper Adventure 的首要目标都是满足户外活动人士的多样化需求。它的大容量电池还可以作为能源，让用户可以为他们的小工具供电、照亮露营地，甚至为他们的电动摩托艇充电。其V2X（车辆到一切）功能还可以通过向电网（V2G）贡献剩余电力来为家庭（V2H）或当地社区提供电力。

当穿越白雪皑皑的山口或茂密雨林的泥泞小道时，日产先进的 e-4ORCE 全轮控制系统有助于确保旅行者顺利、安全、时尚地到达目的地。

外部采用动感十足的车身面板，车辆侧面独特的对角线凸显了宽敞的车内空间，彰显了活力。通过改变流经前扰流板的空气的方向，汽车可以获得很高的空气动力学性能。车顶和侧窗以及后端齐平表面的玻璃进一步增强了空气动力学性能。车轮和前后保险杠均配备冰爪或雪地牵引装置，使汽车能够轻松、动力地穿过雪地。

内饰的独特功能和驾驶室空间旨在使所有情况下的驾驶都轻松舒适。仪表板与挡风玻璃底部相连，成为一块视野广阔的屏幕——仿佛车身透明，无缝连接车内外空间。内部还拥有可容纳帐篷、滑雪板甚至皮划艇等户外设备的货舱。后排长座椅非常独特，因为它可以在车轴上旋转 180 度，形成一个面朝车辆后部的舒适休息区。该功能包括自动伸缩踏板，在露营、准备一天的滑雪或欣赏风景时派上用场。

Nissan Hyper Adventure 概念车旨在为各种户外探险提供舒适、安全且充足的能量供应。Nissan Hyper Adventure 概念车将在日本移动展上以数字方式展示。