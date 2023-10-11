大众汽车已在欧洲启动 2024 年更新版 ID.4 和 ID.5 电动跨界车的预售，基础 Pure 内饰在德国的起价为 40,335 欧元（42,810 美元）。主要更新是ID车主期待已久的全新一代信息娱乐系统和软件，以及后轴上的新型电动机和更强大的GTX双电机型号。

大众汽车表示，从新的信息娱乐系统和软件开始，最新一代的软件速度更快，提供更多功能，增强了直观的操作。此外，ID.4和ID.5都配备了新的标准信息娱乐系统，屏幕尺寸更大，对角线尺寸现在为 12.9 英寸。

据汽车制造商称，信息娱乐系统具有全新的菜单结构，同时标准数字驾驶舱和可选的增强现实平视显示器也得到了增强。与改款的 ID.3一样，空调和音量控制的触摸滑块现已发光。此外，2024款ID.4和ID.5配备了具有新操作逻辑的新型多功能方向盘。内饰的另一个重大变化是驾驶模式选择器的新位置，从数字驾驶舱外壳到转向柱开关，就像ID.7 轿车一样。这样做是为了为更大的信息娱乐显示屏创造空间。

最后，据说新的 IDA 语音助手能够比过去更准确地响应自然语音命令，并提供新功能，包括基于云的天气信息、体育赛事的实时比分或股票市场价格。

值得注意的是，所有这些更新也将应用于明年初在美国上市的 2024 款大众 ID.4。在动力总成方面，后轮驱动的ID.4 Pro和ID.5 Pro配备了77千瓦时的电池，在后轴上配备了一个新的电动机。该电机首次在 ID.7 轿车上引入，可产生 282 马力（210 千瓦）和 402 磅英尺（545 牛顿米）的扭矩，这意味着增加了 81 马力和 173 磅英尺。

新的后置电动机也安装在全轮驱动的ID.4 Pro 4Motion上，其系统功率为282马力，增加了21马力。此外，ID.4 GTX 和 ID.5 GTX 全轮驱动顶级车型的功率增加了 40 马力，总计 335 马力（250 千瓦）。因此，0-62 英里/小时的加速时间降至 5.4 秒，而最高时速仍限制在 112 英里/小时。