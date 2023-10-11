分析机构 CCS Insight 日前做出预测，认为生成式 AI 领域明年可能会面临一次现实检验，其认为，随着“围绕 AI 技术本身的炒作逐渐减弱”、“运行 AI 的成本不断上升”以及“对 AI 进行监管”的呼声增加，未来 AI 行业可能遇冷，技术发展逐渐出现放缓迹象。

CCS Insight 对 2024 年的主要预测为，生成式 AI 将在 2024 年 “被冷水浇头”，因为与 AI 技术相关的成本、风险将“取代围绕该技术的炒作”。

CCS Insight 的首席分析师 Ben Wood 对此表示：

现在每个人都在谈论生成式人工智能，包括谷歌、亚马逊、高通和 Meta。 我们非常支持人工智能，认为它将对经济产生巨大影响，认为它将对整个社会产生重大影响，认为它对生产率有益。 但今年 2023 年关于生成式人工智能的炒作简直是如此巨大，以至于我们认为 AI 被过度吹捧，相关技术需要克服许多障碍才能将其推向市场。

OpenAI 的 ChatGPT、谷歌的 Bard、Anthropic 的 Claude 和 Synthesia 等 AI 工具，都依赖大量的计算能力来运行复杂的模型，以确定如何回应用户的提示。

而这些公司必须获得高性能的芯片来运行人工智能应用，通常是采购由英伟达设计的 GPU，大公司和小型开发者都会用这些硬件，来运行他们的 AI 内容。

Ben Wood 声称：“仅仅部署和维护生成式 AI 的成本就非常巨大。”

这对于这些大公司来说一切都很好，但对于许多组织和开发者来说，部署和维护 AI 的成本将变得过于昂贵。

CCS Insight 的分析师还表示，欧盟对 AI 的监管将面临障碍，这主要是因为 AI 发展的速度使然。

CCS Insight 表示，欧盟仍将是第一个为 AI 制定具体法规的区域，但由于 AI 发展的速度，这些法规可能会被“多次修订和重写”。

Ben Wood 预测：“法规直到 2024 年底才会最终定案，而这倒逼行业进行自我监管。”