被誉为“人工智能教父”的杰弗里・辛顿（Geoffrey Hinton）警告说，人工智能存在危险，希望政府和企业仔细考虑如何安全地推进这项技术。

近日在接受《60 分钟》的采访时，这位英国计算机科学家和认知心理学家表示：“我认为在五年内，AI 的推理能力可能会超过我们。”

辛顿以他对人工智能框架的研究而闻名，他质疑人类是否完全理解这项正在快速发展的技术，他说：“我认为我们正在进入一个前所未有的时期，我们面对的东西比我们更聪明。”

辛顿认为，理解技术的思维方式就像读懂人类的心思一样困难，他称：“我们大致知道它在做什么，但是一旦它变得非常复杂，我们就不再知道发生了什么，就像我们不知道你的大脑里发生了什么一样。”

辛顿表示，如果人类失去了对人工智能的控制，那将是令人担忧的，他说：“我们正在进入一个充满不确定性的时期，我们要处理一些从未做过的事情。通常第一次处理一些全新的事情，你会做错，而我们不能负担得起这些事情出错。”

辛顿警告称，人工智能有可能有一天会取代人类，他说：“我不是说它一定会发生。如果我们能阻止它们永远不想这样做，那就太好了。但是我们不能确定我们能阻止它们永远不想这样做。”

辛顿相信人工智能将有助于提高生产力和效率，但他担心许多人可能会因为人工智能而失去工作，并且可能没有足够的工作来取代那些丢掉的工作。他表示，现在是进行实验来更好地理解人工智能，并通过法律来确保技术被合理使用的时候了。