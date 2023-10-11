起亚宣布将在今年的 EV Day 活动上推出两款全新全电动概念车，同时还将公布 EV5 紧凑型 SUV 的详细规格，并为我们提供有关其未来计划的更多信息。这家韩国汽车制造商发布了几张模糊的照片和视频预告片，展示其电动汽车产品线，该产品线很快将扩大“三款新的中小型电动车型”。

仔细观察照片预告片可以发现，左边第一个车型是现有的起亚 EV6 GT。旁边是一款低矮轿跑车，带有跨界造型线索和前部垂直 LED 灯，这是预览未来量产车型的新概念之一。在中间，我们可以看到新款EV5 紧凑型 SUV的轮廓和灯光特征，旁边是即将推出的EV4 超紧凑型 SUV和 EV9 旗舰产品。

据新闻稿称，继去年8月在中国成都车展上量产亮相后，起亚还将公布全新EV5的详细规格。我们已经知道，Sportage 的电动替代品长 4,615 毫米（181.7 英寸），采用 E-GMP 架构。其规格可能因地区而异，但中国规格版本预计将配备前置电动机，功率为 215 马力（160 kW / 218 PS），并从比亚迪的 Blade 磷酸铁锂电池组获取能量。

一年一度的起亚电动汽车日活动将于 10 月 12 日在韩国骊州举行，届时我们将了解有关即将推出的车型的所有信息。