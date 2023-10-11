Sensor Tower商店情报平台发布了2023年9月中国手游产品在海外市场收入及下载量排行榜，详细榜单变化如下。

9月出海手游收入榜

9月，米哈游《原神》迎来三周年庆典，随着4.1版本「向深水中的晨星」和全新地图、角色、剧情和活动的推出，该游戏再次迎来单日流水高峰，本月海外收入环比增长22%，稳居收入榜第3名，并位列增长榜第2名。

得益于海外玩家对末日题材的喜爱和「Harvest Moon Event」等活动的上线，点点互动旗下策略手游《Whiteout Survival》保持强劲的增长势头，9月海外收入再度提升20%，排名继续上升1位至收入榜第4名。

9月上旬，易幻网络在日本市场推出像素风放置卡牌手游《ドット勇者》(中文：马赛克英雄），凭借成熟的玩法体系、本土明星代言和海量福利等策略，该游戏发布当日即登顶日本Google Play手游下载榜，带动《马赛克英雄》海外收入环比激增258%，入围收入榜第11名，并跃居增长榜冠军。与此同时，《ドット勇者》推动易幻网络收入大幅上涨，并一跃成为当前发行商旗下收入最高的手游。

随着新赛季的开放和「秋祭」福利活动的推出，灵犀互娱三国策略手游《三国志·战略版》在日本市场收入快速攀升，9月海外收入环比增长61%，排名上升13位至收入榜第16名，跻身增长榜第5名。

9月中旬，悠星网络《碧蓝航线》日服迎来六周年庆典，在限时活动、全新剧情、角色和道具的带动下，《碧蓝航线》本期海外收入环比上涨67%，重回收入榜第27名和增长榜第8名。

9月出海手游收入增长榜

8月下旬，海彼旗下奇幻冒险题材RPG新游《SOULS》正式登陆海外市场，凭借独特的治愈系美术风格和故事剧情，该游戏在美国和韩国等市场人气快速上升，9月海外收入达到8月的6倍之多，跻身增长榜第4名，成为海彼旗下收入最高的RPG手游。

露珠科技于9月初在中国台港澳市场推出MMORPG新游《月光魔盗团》，得益于新颖的冒险夺宝题材和成熟的本地化发行策略，该游戏发布首日即登顶中国台港澳市场Google Play手游下载榜，入围增长榜第6名，进一步稳固了露珠科技在中国台港澳市场MMORPG手游赛道的地位。

9月初，由弘程游戏研发、TECOZONE发行的武侠题材放置卡牌手游《无名江湖》正式上线中国台港澳市场，凭借对经典武侠剧的还原和跌宕起伏的故事剧情，该游戏广受玩家喜爱，跻身9月收入增长榜第7名。

朝夕光年旗下沙盘开放世界策略TRPG新游《Dragonheir: Silent Gods》于9月中下旬在海外市场正式上线，得益于“龙”和“地下城”等经典题材在海外市场的影响力和丰富多元的角色与玩法，该游戏在美国、韩国和中国台港澳市场收入快速上升，入围增长榜第9名。

8月下旬，三七互娱在中国台港澳市场推出放置卡牌手游《小妖问道》，创意修仙题材和可爱动物角色使其在市场中脱引而出，9月海外收入环比提升超5倍，跻身增长榜第11名。

此外，8月中下旬，Mars-Games《Isekai:Slow Life》、雷霆网络《一念逍遥》英文版、网易《Never After》(有杀气童话2)日服版以及TANWAN GAMES《咻咻三国》繁体版等多款手游陆续上线，9月海外收入持续走高，分别跻身增长榜第13、16、17和19名。

9月出海手游下载榜

《PUBG Mobile》9月海外下载量表现依旧强劲，稳居出海手游下载榜冠军。

XGAME STUDIO旗下音乐手游《Magic Piano Tiles:music game》9月下载量环比增长16%，蝉联下载榜亚军。

来自Ivy Mobile的《Subway Princess Runner》、《Bubble Shooter – Pop Bubbles》和《Cat Runner: Decorate Home》等3款手游本期下载量分别环比提升20%、62%和25%，排名升至下载榜第3名、第16名和第19名。

9月，Xiamen SkyGame旗下2款交换消除手游《MysteriousQueen》和《SweetFruit》在印度和东南亚市场下载量急剧攀升，分别达到8月下载量的近26倍和13倍，首次入围下载榜第5名和第20名。

网易于9月上旬在东南亚市场推出《蛋仔派对》海外版《Eggy Party》，凭借丰富有趣的派对游戏玩法和可爱的3D卡通蛋仔形象，该游戏迅速登顶印度尼西亚Google Play手游下载榜，本期海外下载量达到8月的7倍之多，入围下载榜第18名。