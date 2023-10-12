55英寸及以上屏幕尺寸的智能电视出货量同比增长18%；

2023年上半年，智能电视占电视总出货量的比重超过91%；

线上渠道占全年总出货量的39%；

杜比音效已是智能电视实际采纳的音频技术。

根据Counterpoint物联网服务的最新研究报告，2023年上半年，印度智能电视出货量同比下降5%，其主要原因是该国通胀肆虐以及其他宏观经济不利因素，迫使人们仅购买必需用品。

研究分析师Akash Jatwala如此评论市场趋势：“许多人在新冠疫情期间购买了第一台智能电视，其中多为32英寸的型号。尝到智能电视的甜头后，消费者现在希望在客厅里安装更大尺寸屏幕的电视，尤其偏好43英寸和55英寸。2023年上半年，大屏幕智能电视（55英寸及以上）的需求量同比增长18%。此外，有意升级智能电视的消费者会更青睐具备更优功能的高端产品。”

2023年上半年，智能电视占总出货量的比例达到创纪录的91%。得益于宽带以及OTT平台的日益普及等因素，预计该份额有望继续上升。

针对市场动向，高级分析师Anshika Jain表示：“OTT服务能够以流媒体的形式播放热门体育赛事、电视剧和电影，促进形成消费者粘性，从而推动智能电视增长。OTT服务和智能电视配备强化显示技术以及杜比全景声（Dolby Atmos）和杜比视界（Dolby Vision）等功能，能提升观看体验。虽然杜比音效环绕声已成为智能电视实际采纳的音频技术，但我们现在看到许多智能电视SKU也同时支持杜比全景声和杜比视界。具备此类功能的智能电视的目前起步价格为20000印度卢比（约合人民币1753.9元）。随着节日旺季的来临、消费者认识的提高以及多种体育赛事（尤其是板球世界杯）登陆OTT平台，杜比在智能电视市场的渗透率有望进一步提高。”

随着多数平台推出小屏幕尺寸的入门级型号，QLED电视在中端市场（30000至50000印度卢比（约合人民币2630.8至4384.7元））逐渐流行。2023年上半年，QLED电视出货量同比增长超过21%，占智能电视总销量的比例料将进一步上升。

2023年上半年市场总结

小米以10%的份额在2023年上半年继续领跑智能电视市场。在此期间，小米推出了X Pro系列、Mi TV X系列以及Mi TV 5A Pro系列。

三星于2023年上半年位居智能电视市场第二位。在此期间，三星推出了QLED系列及Crystal 4K系列的新型号产品。此外，三星亦有举办电视特卖节，为S23 Ultra、The Freestyle投影仪以及特定QLED和OLED型号的条形音箱提供超值优惠。

一加是2023年上半年增长最迅速的品牌之一，现位居市场第三，旗下畅销型号包括Y1S和Y1S Pro系列。在此期间，一加还发布了QLED电视Q2 Pro。

LG 于2023年上半年名列智能电视市场第四位。该公司在此期间推出多款OLED型号，包括97英寸型号。此外，LG还举行过多次促销活动，就特定型号提供免费条形音箱、延长质保以及返现优惠。

TCL 于2023年上半年位列第五，是增长速度最快的品牌之一。在此期间，TCL推出了多款新型号（包括32英寸屏幕型号）并举办了向获奖者赠送TCL产品的竞赛活动。

宏碁 (707%)和山水 (148%)也跻身期内增长速度最快品牌之列。两家品牌均有更新产品组合并推出了新机型，消费者反响热烈。随着市场份额的增加，宏碁也跻身最畅销智能电视品牌前十。

随着其他厂商不断扩大影响力，尤其是线下影响力，并推出不同价位、功能更强的产品，小米和三星等老牌厂商正面临市场竞争。

随着智能电视品牌厂商加大对产能建设的投入，印度电视制造活动不断升温。新的智能电视品牌厂商也纷纷进入市场，与领先品牌合作生产电视。

消费者越发青睐屏幕尺寸更大、功能更优的高端电视。然而在2023年上半年，10000至20000印度卢比（约合人民币876.9至1753.9元）的价格段仍占据整体智能电视市场的最大份额，占比为37%。主要面向首次购买者的入门级经济型电视（低于10000印度卢比（约合人民币876.9元））的出货量增长超过一倍。

Counterpoint预计，2023年印度智能电视市场将同比下降7%。随着节日旺季的来临，智能电视出货量较上半年将有所增加。我们将继续看到新型号进入市场，同时厂商也会大力推动线上渠道的开发。市场有可能在2024年恢复常态，预计年增长率约为10%。高端电视越来越受到欢迎，将推动整体市场的平均销售价格（ASP）走高。

注：小米的份额包括红米的份额